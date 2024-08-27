數發部：打詐通報查詢網測試中 將推APP與網頁版

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（中央社記者蘇思云台北27日電）數發部長黃彥男今天表示，「打詐通報查詢網」正在內部測試中，並協調與各部會精進聯繫行政作業，等行政院確認後，就會正式對外公開使用，希望透過4步驟加快下架詐騙內容時間。

數發部今天舉行部長黃彥男上任100天記者會，對外說明相關政策進度與成果。

黃彥男表示，數發部打造數位經濟的高速公路，但這條公路上也可能發生詐騙等事件，政府跨部會致力推動打詐。數發部規劃的打詐通報查詢網正在內部測試，並協調與各部會精進聯繫行政作業，待行政院確認後，就會正式對外公開使用，希望在民眾遭受詐騙前，先做預防性下架處理。

媒體關注打詐通報查詢網進度，數發部政務次長林宜敬說明，目前規劃包含APP跟網頁版本，系統正在內部封測中，處理流程包含報案、分案、確認與通知平台下架等4部分。

林宜敬指出，報案來源包含民眾、AI掃描機制與公眾人物等，再來透過數發部分案，把可疑訊息去跟公眾人物確認是否遭到仿冒，或是跟相關主管機關如金管會、交通部、衛福部確認訊息內容，最後通知Google、臉書、LINE、Instagram等下架訊息內容。

林宜敬說明使用流程，若民眾看到可疑廣告內容，可把網址貼到網站中，確認是否為詐騙訊息，若標記紅字代表確認為詐騙訊息，黃字代表可疑、還在確認中，綠字表示不是詐騙訊息，在網站首頁也可以看到最多人檢視的詐騙內容等，以目前通報來看，仍以投資詐騙居冠，其次則為戀愛詐騙等。

媒體關注很多詐騙訊息出現在封閉的LINE群組，打詐通報查詢網要如何處理，以及若通報錯誤有沒有申訴機制等。

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林宜敬表示，詐騙集團會從公開網站，慢慢把民眾騙到封閉群組，最後進入一對一對話進行詐騙，現在也可以把LINE群組網址向LINE通報下架，業者處理動作很快。目前也會確認網站、流程不會受到網路攻擊影響，避免詐騙集團進行假通報癱瘓網站。

數發部今年5月中也推動「公眾人物反詐通報專用郵箱」，透過與公眾人物確認是否為詐騙訊息，林宜敬指出，7月8日達到216件通報高峰，後續這項通報機制開始發揮作用，通報數量逐漸有所下降，目前平均處理詐騙內容的下架時間約12小時，持續精進縮短下架時間。（編輯：潘羿菁）1130827