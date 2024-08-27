新光金雙龍搶珠 金管會：關注4層面首重社會大眾權益

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（中央社記者謝方娪台北27日電）新光金出嫁，陷入台新金與中信金雙龍搶珠局面，創金控史上首見。金管會今天表態，對併購都有法定程序並進行推演，一定會確保金融市場穩定及發展，並關注4大層面利害關係人權益，其中社會大眾權益為最上位考量。

新光金與台新金董事會達成合意併購共識，但中信金也宣布對新光金發動敵意併購，金控併購史上首見雙龍搶珠，讓監理機關金管會在審核上陷入兩難局面，決策動向備受市場關注。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，對於併購過程未來如何發展，金管會都有法定程序並進行推演，金管會一定會確保金融市場穩定和發展，並重視至少4大層面利害關係人權益。

首先，童政彰表示，最上位為社會大眾權益，金管會會考量金融機構在合併過程及合併後，是否會影響金融穩定、是否能促進市場競爭效益，必須確保在合併後金融機構能繼續提供公平透明的金融服務，並落實企業社會責任，「這是最上位考量」。

其次為金融機構客戶本身權益，童政彰表示，合併案必須考量客戶利益，確保所有金融服務不受影響，不僅如此，過去金融機構有無做到公平待客、有無積極建構友善金融環境、是否徹底落實普惠金融，均為主管機關考量重點。

第3層次為員工權益，童政彰強調，合併計畫必須充分考量員工權益，包括就業穩定、職涯發展機會、組織文化融合、薪資結構合理性等，合併過程也必須和員工建立妥善溝通管道。

他進一步指出，最後層面為股東權益，金管會會考量合併對股東價值影響，確保合併交易能公平對待股東，並符合公司法及相關法規規定，相關資訊都應該透明公開，讓股東充分掌握並依法參與決策。

對於新光金陷入雙龍搶珠，童政彰表示，在審查上，金管會一定會往4大利害關係人權益都能顧及的方向，進行縝密思考。

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童政彰說，金融市場有合意併購及非合意併購雙機制，金管會在法制面已提供不同法令依據，中信金擬對新光金發動敵意併購是依據金控法第36條轉投資規定，台新金與新光金董事會通過合意併購，則是循金融機構合併法規定。

他表示，不同併購方式，現行都有法律可依循，金管會均會依法律規定審查；過去金融機構有完成合意併購、也有完成非合意併購案件，法制面完備、市場實務面亦有實例，對於不同情境，金管會都會秉持原則審查，在法制、公開透明、自由競爭社會底下，金管會不會有任何預設立場。（編輯：楊凱翔）1130827