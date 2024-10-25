星宇航空明年開3新航點 張國煒：考慮歐洲航線

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（中央社記者江明晏台北25日電）星宇航空董事長張國煒今天表示，已啟動第2階段擴張計劃，考慮歐洲航線，2026年機隊將達50多架，屆時營運會大爆發，整體規模上看70幾架。執行長翟健華透露，明年將增3個新航點，有短程也有長程。

星宇航空今天掛牌上市，董事長張國煒受訪時表示，第一階段的擴張計劃已底定，緊接著從今年9月開始，已啟動第2階段的擴張計劃，除了原有航點增班，也考慮歐洲的航線，而亞洲航點的班次與基礎建設會持續優化。

針對交機進度，張國煒說，星宇航空後年機隊將達50多架，後續會持續擴充機隊，可能還會有10架的長程線飛機需求，包括A350或是777X，與波音、空巴都有在做聯絡跟調研。

張國煒進一步指出，最近也在考慮中程飛機的數量，因為A330中程飛機現已增加到11架，有考慮再增加3架左右，而A321的部分，會在台中市場放到最多5架的A321運量，高雄也會儘速布局，A321還可增加數量，最後整體會達到70幾架飛機規模。

星宇航空執行長翟健華補充表示，明年會交付7架廣體機，包括A330、350，後年是14架，明年將新增3個新航點，有短程也有長程。

展望後續，張國煒表示，今年會倍數成長，對星宇來講，5年之內成長幅度都會蠻高，畢竟現在20幾架機隊，未來會擴展到50架左右，供應會增加很多，「後年會營運大爆發」：雖然星宇航空是疫情前下單，但疫情後飛機供應鏈混亂，交機時間上較難掌握，可能延遲大概1、2個月左右。

此外，張國煒非常看好中轉市場，他說，各家都朝這個方向經營，整個亞洲區的人口非常多，尤其是現在供應鏈南移，不管在貨運或客運部分，東南亞對美國轉機需求會更大。

張國煒強調，星宇航空正陸續介入貨運市場，今年初已簽了5架A350貨機，大概年底之前，希望把另外5架選擇權轉為確定的訂單，達到10架貨機的機隊規模。（編輯：林淑媛）1131025