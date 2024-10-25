天災衝擊生計 國發會挺地方創生補貼期限延長達3年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）今年以來地震、豪雨等天災頻傳，衝擊地方創生業者，國發會展現力挺地方創生的決心，今天宣布放寬「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」多項內容，包含放寬貸款利息補貼期限，由1年延至3年。

國發會指出，頻繁天災、強降雨及交通不便，對地方創生業者生計造成重大衝擊，為協助資金取得困難的業者走出經濟低谷，國發基金放寬「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」多項內容，期望助地方創生業者翻轉逆境。

民國113年8月起，國發基金透過「放寬方案適用對象」、「利息補貼」、「10成信用保證」及「信保手續費政府出」4大措施，協助地方創生事業取得營運發展或受天災影響復甦所需的資金。總融資額度達新台幣10億元，每案貸款上限最高可達500萬元。

國發會今天表示，放寬貸款利息補貼期限，由1年延至3年，前2年利息補貼（最高達2.22%），第3年利息補貼50%，地方創生事業至114年6月30日止皆可申請，提供更大支援與彈性。

國發會補充，國發基金除了地方創生事業振興融資方案，創業天使投資方案及其他各項投資方案也將加強協助業者申請，期望地方創生事業盡快復甦。（編輯：林家嫻）1131025