台灣升級歐洲分子生物聯盟準會員 促國際科學影響力

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（中央社記者張璦台北30日電）國科會今天宣布，台灣升級為歐洲分子生物聯盟（EMBC）準會員，作為準會員，台灣將首次以觀察員身分參加EMBC的政府間大會，台灣科學家此後將可申請歐洲分子生物組織（EMBO）各項獎助經費，提升台灣在國際科學領域的影響力。

國科會今天表示，攜手中央研究院推動台灣與歐洲分子生物領域的合作進程，自2012年與歐洲分子生物聯盟（The European Molecular Biology Conference, EMBC）及歐洲分子生物組織（The European Molecular Biology Organization, EMBO）簽訂學術合作協議，為台灣科學家創造與國際交流的機會。

今年在EMBO主席瓦特（Fiona Watt）的支持下，EMBC大會同意台灣由「合作夥伴」（Co-operation Partner），升級為「準會員」（Associate Member）。

國科會表示，此次由國科會與中研院共同提出升級申請，並於2024年7月的EMBC會員國大會上獲得通過。作為「準會員」，台灣將首次以觀察員身分參加EMBC的政府間大會，台灣科學家此後將可申請EMBO的各項獎助經費，進一步提升台灣在國際科學領域的影響力。

國科會指出，國科會主委吳誠文已先行完成約本的簽署，中央研究院院長廖俊智於10月底前往德國海德堡，藉由出席EMBO的60週年社群大會場合，與EMBO代表進行實體簽署，之後再由EMBC代表進行簽署，完成四方協議簽署程序。

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國科會表示，台灣此次升級為「準會員」身分，象徵台灣與歐洲在生命科學領域的合作邁入更緊密的階段；國科會與中研院將繼續攜手，推動台灣在國際科學界的互動，進一步提升台灣的科研實力。

國科會指出，EMBC成立於1969年，由31個會員國組成，是分子生物領域的重要國際合作平台，不僅推動歐洲各會員國間的科研合作，也積極促進與全球科學界的互動。EMBO則成立於1964年，由全球頂尖的生命科學家組成，致力於為科學家提供交流與專業培訓的機會，推動生命科學的進步與創新。（編輯：翟思嘉）1131030