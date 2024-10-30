本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 產經

台灣升級歐洲分子生物聯盟準會員 促國際科學影響力

2024/10/30 12:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北30日電）國科會今天宣布，台灣升級為歐洲分子生物聯盟（EMBC）準會員，作為準會員，台灣將首次以觀察員身分參加EMBC的政府間大會，台灣科學家此後將可申請歐洲分子生物組織（EMBO）各項獎助經費，提升台灣在國際科學領域的影響力。

國科會今天表示，攜手中央研究院推動台灣與歐洲分子生物領域的合作進程，自2012年與歐洲分子生物聯盟（The European Molecular Biology Conference, EMBC）及歐洲分子生物組織（The European Molecular Biology Organization, EMBO）簽訂學術合作協議，為台灣科學家創造與國際交流的機會。

今年在EMBO主席瓦特（Fiona Watt）的支持下，EMBC大會同意台灣由「合作夥伴」（Co-operation Partner），升級為「準會員」（Associate Member）。

國科會表示，此次由國科會與中研院共同提出升級申請，並於2024年7月的EMBC會員國大會上獲得通過。作為「準會員」，台灣將首次以觀察員身分參加EMBC的政府間大會，台灣科學家此後將可申請EMBO的各項獎助經費，進一步提升台灣在國際科學領域的影響力。

國科會指出，國科會主委吳誠文已先行完成約本的簽署，中央研究院院長廖俊智於10月底前往德國海德堡，藉由出席EMBO的60週年社群大會場合，與EMBO代表進行實體簽署，之後再由EMBC代表進行簽署，完成四方協議簽署程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國科會表示，台灣此次升級為「準會員」身分，象徵台灣與歐洲在生命科學領域的合作邁入更緊密的階段；國科會與中研院將繼續攜手，推動台灣在國際科學界的互動，進一步提升台灣的科研實力。

國科會指出，EMBC成立於1969年，由31個會員國組成，是分子生物領域的重要國際合作平台，不僅推動歐洲各會員國間的科研合作，也積極促進與全球科學界的互動。EMBO則成立於1964年，由全球頂尖的生命科學家組成，致力於為科學家提供交流與專業培訓的機會，推動生命科學的進步與創新。（編輯：翟思嘉）1131030

#中研院
#台灣
#國科會
#歐洲
#吳誠文
#廖俊智
吳誠文
科普環島列車21日啟程 融合AI衛星減震多元主題吸睛首屆晶創台灣競賽6團隊獲獎 帶動創新應用
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：