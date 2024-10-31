西進降溫 澳洲超車中國躍居國銀海外次大曝險國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北31日電） 美中貿易戰及疫情加速全球供應鏈重組，本國銀行西進顯著降溫。金管會統計，截至今年第3季底止，美國續居國銀最大曝險國，但澳洲已超車中國、躍居國銀次大曝險國，中國則退居第3。

近年美中貿易戰爆發、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲全球，加上國際地緣政治風險升溫，全球供應鏈重組，跟隨台商腳步的本國銀行，海外布局重心亦出現變化。

金管會公布最新統計顯示，截至今年第3季底止，國銀海外曝險總額新台幣13兆6719億元，其中，美國續居國銀最大曝險國，曝險總額達3兆6757億元，今年前3季淨成長3522億元。

國銀次大曝險國則出現變化，由澳大利亞超車中國，躍居國銀次大曝險國，曝險總額突破兆元大關、達1兆645億元，今年前3季曝險額即淨增加1477億元。

2023年底時為國銀次大曝險國的中國，今年第3季底已降至國銀第3大曝險國，曝險總額下滑至8855億元，今年前3季淨減755億元，為國銀海外前10大曝險地區中曝險額下滑最劇烈者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

截至今年第3季底止，國銀第4至第10大曝險地區依序為日本、香港、南韓、新加坡、法國、英國及開曼群島，與2023年底相比，英國上升1名成國銀海外第9大曝險國、開曼群島降至第10，其餘維持不變。

國銀曝險包括授信、投資及資金拆存，金管會資料顯示，截至今年第3季底止，國銀海外曝險部位中，以投資曝險達6兆5605億元最高，其次為授信曝險5兆2100億元，資金拆存共1兆9014億元。（編輯：張均懋）1131031