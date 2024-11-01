鄭麗君盼金融科技加速數位淨零轉型 引領經濟成長

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（中央社記者賴于榛台北1日電）台北金融科技展（FinTech Taipei 2024）今天開幕，行政院副院長鄭麗君致詞時，期勉業者未來透過金融科技強化防詐、增進對中小微企業的授信放款，以及協助企業碳足跡追蹤管理等，加速數位跟淨零雙軸轉型，引領創新成長。

台灣金融服務業聯合總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展今天開幕，根據展覽官網，科技展匯集來自美國、加拿大、英國、法國、瑞士、立陶宛、以色列、澳洲、日本、韓國、香港、馬來西亞等12國、200家以上金融機構與新創團隊，以及逾百項FinTech創新應用展出。

鄭麗君今天在開幕式致詞時指出，現今是金融跟智慧科技加速融合的時代，包含網銀、行動支付、區塊鏈、雲端運算、AI資料運用等，善用智慧科技，將可創造更方便、更優質多元的金融服務，台灣金融界近年也持續投資金融科技發展，今年投資也相比去年成長。

鄭麗君表示，台灣擁有豐沛的科技軟實力，政府將與業界共同努力，更積極展望、更前瞻金融科技發展願景，在全球浪潮中扮演更大的角色。

鄭麗君說明，金融創新是總統賴清德國家希望工程之中的重要關鍵力量，期盼能透過數位金融、綠色金融、普惠金融引領台灣進一步創新成長的動能，金管會已提出亞洲資產管理中心目標，她也期許台灣成為金融科技的創新中心，結合智慧科技，透過金融創新引領國家經濟的創新成長。

鄭麗君提出對金融科技的4期許，首先包含期待金融科技增進民眾對金融體系的信任，強化防詐、做好資安防護，讓民眾資產安全獲得更多保障。其次，盼透過金融科技促進中小微企業發展，善用科技增進對中小微企業績效、潛力、風險評估，增加對中小微企業的授信放款與支持。

接著，希望透過金融科技，讓所有民眾都能享有便利的金融服務投資儲蓄機會，創造包容性經濟成長。以及，鄭麗君指出，也期待透過金融科技，加速數位跟淨零的雙軸轉型，協助企業碳足跡追蹤管理等，推動綠色金融跟永續金融。

鄭麗君相信，台灣已經有資通訊產業的製造優勢，期待未來成為創新方案的淨輸出國，創造永續包容跟創新的數位未來。

鄭麗君也強調，創新跟永續是一體兩面，政府正研擬智慧國家2.0未來施政綱領，除揭示智慧科技島、數位新社會的理念，要透過研發等，讓台灣在民主供應鏈扮演更重要地位，也要鼓勵資料創新、軟體驅動等良善應用服務的發展，藉以解決社會問題，增進民眾福祉。（編輯：張若瑤）1131101