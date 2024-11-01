中磊電子前3季獲利17.65億元 創同期新高紀錄

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（中央社記者何秀玲台北1日電）電信寬頻設備大廠中磊電子受惠於較佳產品組合，有效擴大電信直銷業務。今年前3季稅後純益為新台幣17.65億元、因股本變化，每股盈餘（EPS）為6.02元，分別創歷年同期新高、同期次高紀錄。

中磊電子今天公布今年第3季財報，前3季營收為為433.64億元，年減7.6 %，稅後純益為17.65億元，年增4.6 %；毛利率達17.6%，營業利益為22.4億元，年增0.5 %，EPS為6.02元。

在單季營運方面，中磊第3季營收為134.6億元，年減13.9 %，稅後純益為5.46億元，年減16.7%，獲利創下歷年同期次高紀錄，EPS為1.83元。

中磊表示，隨著高速網路普及，與AI人工智慧相關應用蓬勃發展，帶動全球網通產業，各國持續提升網路基礎建設；為因應地緣政治及供應鏈的變化，中磊發揮全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等5大生產基地，提供彈性且多元的製造據點，即時回應客戶需求，有效擴大電信直銷業務。

展望2025年，中磊表示，將持續深化全球電信客戶夥伴關係，共同研發新一代高速寬頻產品，對整體營運表現具信心。

中磊也預期新世代寬頻產品，包括WiFi 7無線裝置、10G PON高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，將持續彰顯效益，挹注成長動能。（編輯：楊凱翔）1131101