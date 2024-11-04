台股漲185.31點
2024/11/4 14:06
（中央社台北4日電）台北股市今天開高走高，收盤漲185.31點，為22965.39點，漲幅0.81%，成交金額新台幣3116.97億元。
加權指數開盤為22839.18點，盤中最高23020.99點，最低22792.77點；不含金融股指數20068.78點，漲150.87點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.84%、食品股跌0.06%、塑化股跌0.34%、紡織股漲1.25%、機電股漲1%、造紙股跌0.54%、營建股跌2.19%、金融股漲1.29%。
委買張數2138萬3895張，委賣張數1054萬8055張，成交張數657萬7523張。
收盤時上漲267家，下跌703家，持平75家。
成交量前5名個股為復華台灣科技優息、鴻準、萬海、國泰永續高股息、元大台灣50反1。
漲幅前5名個股為東訊、志強-KY、精金、高林股、喬山。
跌幅前5名個股為麗臺、佳必琪、同泰、怡華、三集瑞-KY。1131104
- 台股漲185.31點2024/11/04 14:06
- 2024/11/04 13:51
- 2024/11/04 11:40
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台積電走揚 台股漲185點收22965.39點