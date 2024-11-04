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台股漲185.31點

2024/11/4 14:06
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（中央社台北4日電）台北股市今天開高走高，收盤漲185.31點，為22965.39點，漲幅0.81%，成交金額新台幣3116.97億元。

加權指數開盤為22839.18點，盤中最高23020.99點，最低22792.77點；不含金融股指數20068.78點，漲150.87點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.84%、食品股跌0.06%、塑化股跌0.34%、紡織股漲1.25%、機電股漲1%、造紙股跌0.54%、營建股跌2.19%、金融股漲1.29%。

委買張數2138萬3895張，委賣張數1054萬8055張，成交張數657萬7523張。

收盤時上漲267家，下跌703家，持平75家。

成交量前5名個股為復華台灣科技優息、鴻準、萬海、國泰永續高股息、元大台灣50反1。

漲幅前5名個股為東訊、志強-KY、精金、高林股、喬山。

跌幅前5名個股為麗臺、佳必琪、同泰、怡華、三集瑞-KY。1131104

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