外資上週賣超453億元 逆勢敲進航空雙雄

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）受美國科技股回檔拖累，上週台股下跌568.37點或2.43%，週五集中市場指數收在22780.08點。根據證交所統計，外資上週賣超新台幣453.25億元，其中賣超聯電約17.7萬張最多，另買超鴻準約3.7萬張排第一。

個股部分，外資上週買超前3名上市公司，第1名為鴻準，買超3萬7196張；其次是華航3萬4512張，和長榮航2萬3530張，「航空雙雄」擠進買超榜前3名。

另外上週外資賣超榜前3名，依序為聯電，賣超17萬7442張，以及中信金5萬8243張，和台新金4萬4347張。

另統計自今年初至11月1日止，外資累計賣超金額4892.74億元，外資總持有股票市值為32兆6624億元，占全體上市股票市值44.79%。（編輯：楊凱翔）1131104