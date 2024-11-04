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宜特前3季賺贏去年全年 每股純益5.28元

2024/11/4 16:48
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（中央社記者張建中新竹4日電）電子產品驗證服務宜特第3季受業外損失影響，獲利較第2季腰斬，不過，累計前3季歸屬母公司淨利新台幣3.91億元，已超越去年全年的3.86億元水準，每股純益5.28元。

宜特第3季在國際大廠客戶人工智慧（AI）相關訂單挹注，加上子公司宜錦AI功率元件薄化接單暢旺，推升季營收攀升至11.16億元，創下新高，季增5.98%。

隨著成本管控得宜，加上AI驗證分析等高毛利服務業務成長，宜特第3季毛利率攀高至3成水準，本業營業利益1.19億元，季增50%。

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受業外損失影響，宜特第3季獲利較第2季腰斬，歸屬母公司淨利8532萬元，季減50.52%，每股純益1.15元；宜特累計前3季歸屬母公司淨利3.91億元，已超越去年全年的3.86億元水準，每股純益5.28元。宜特董事會今天決議第3季盈餘每股配發現金股利1元。

展望未來，宜特表示，將持續深耕AI高速傳輸測試與液冷散熱可靠度驗證、太空環境驗證測試、汽車電子、先進封裝和先進製程等領域，將是推升未來營運成長主要動能。（編輯：楊凱翔）1131104

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