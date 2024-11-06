虎航11/19起公開申購 暫定承銷價40元

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（中央社記者江明晏台北6日電）航空股近期在資本市場受到關注，繼星宇航空寫下競拍申購紀錄後，台灣虎航今天宣布，競拍底價為39.6元，並自19日至21日辦理公開申購，暫定承銷價40元，法人參考今天收盤價推估，中籤一張潛在利益近新台幣2.6萬元。

台灣虎航今天發布訊息宣布，配合改列上市前公開承銷，對外競價拍賣7161張，競拍底價39.6元，競拍時間為11月11日至13日，預計11月15日開標，將至11月19日至21日辦理公開申購，11月25日抽籤，每人限定1張，暫定承銷價40元。

法人表示，參考今天收盤價每股65.9元，潛在每股價差近26元，如中籤每張即現賺近2.6萬元，各公開承銷作業結束後，暫定11月29日掛牌。

台灣虎航表示，虎航是在台營運的低成本航空中，市占率第一的航空公司，擁有23.5%的市占率，大幅領先第2名的10.8%，隨著全球經濟持續復甦，國際航空市場需求快速成長，全球航空客運市場逐漸恢復，亞太地區的成長動能尤為強勁。

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台灣虎航目前航線以日本為主，並為持續拓展新航點，待11月26日開航桃園-宮崎航線後，日本將達20個航點、韓國4個航點，共計營運28個航點、41條航線，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司。

虎航董事長陳漢銘表示，2023年業績已創高，今年前3季營收超越去年全年，每股盈餘新台幣5.52元，看好今年全年營收將大幅超越去年，獲利估再創新高，現金股利也會以10%保留盈餘之外全數配發為目標。（編輯：楊凱翔）1131106