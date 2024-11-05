台灣虎航陳漢銘：今年獲利再拚新高、將發高配息

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（中央社記者江明晏台北5日電）台灣虎航將改列一般板上市，董事長陳漢銘表示，2023年業績已創高，今年前3季營收超越去年全年，每股盈餘新台幣5.52元，看好今年全年營收將大幅超越去年，獲利估再創新高，現金股利也會以10%保留盈餘之外全數配發為目標。

國內首家、也是目前唯一低成本航空公司、華航集團子公司台灣虎航今天舉辦改列上市前業績發表會。受惠疫情後出遊需求爆發，虎航今年前9月累計營收126.37億元，年增39.65%，已超越去年全年營收，前3季每股盈餘5.52元。

台灣虎航有15架客機，飛往28個航點，疫情後至今已新增14條航線，經營41條航線，其中韓國有4個航點，待11月26日首航桃園-宮崎後，日本航點將達20個，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，2023年台灣虎航全年營收、每股盈餘創下歷史新高，今年前3季營收及淨利再創新高，看好今年第4季，隨著旅運需求的持續暢旺，團隊完整布局東北亞及東南亞航線之下，今年全年營收可望大幅超越2023年，以新高獲利與優於期待的高配息為目標。

他承諾，現金股利將會以10%保留盈餘之外，全數配發給股東為目標規劃。

陳漢銘表示，過去一年，團隊持續擴張高收益航點，積極在日本市場推升品牌能見度，成效可從持續增班及布局新航線看見，部分航線回程日本客占比已達50%。

他強調，虎航將藉由飛航東北亞最多的優勢，擴大與旅遊業者合作，共同開發以台灣為亞洲旅遊中心，特別是越南、泰國旅客往台灣及日、韓航點急速竄升的旅運市場，搭配虎航布局的東北亞航線，以台灣為轉運，開拓營運成長曲線。

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針對機隊，他表示，2025年台灣虎航將持續引進2架A320 neo新機，將以15架機隊規模，其中包含6架已獲延長租期的A320 ceo航機，持續穩定成長，這也是最適合的規模。

他表示，明年的人機比是最優化的狀態，將助攻商務部門能夠再開更多新的航點包括日本，虎航有2、3個新的航點正在蓄勢待發，越南也有2、3個點評估中，虎航也還握有香港航權，但因為港澳近期搭載率沒那麼高，所以順勢減單班，但未來都有機會空間彈性調整。（編輯：潘羿菁）1131105