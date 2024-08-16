本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台灣虎航申請創新板轉一般板上市 目標下半年完成

2024/8/16 13:47（8/16 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣虎航董事長陳漢銘（右5）、總經理張明瑋（右4）16日率隊前往證券交易所遞交申請創新板轉板一般板上市。（虎航提供）中央社記者江明晏傳真 113年8月16日
台灣虎航董事長陳漢銘（右5）、總經理張明瑋（右4）16日率隊前往證券交易所遞交申請創新板轉板一般板上市。（虎航提供）中央社記者江明晏傳真 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北16日電）台灣虎航今天宣布，已正式向台灣證券交易所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市，目標下半年完成轉板上市。台灣虎航今年延續疫後營運回彈表現，上半年營收、獲利皆創同期新高。

台灣虎航董事長陳漢銘、總經理張明瑋今天率隊前往證券交易所遞交申請；台灣虎航去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，並於創新板滿一周年之際申請轉板，預計於今年下半年申請完成轉板一般板上市的目標。

陳漢銘表示，去年以最快速度恢復過往航線的布建，更開拓新增許多新航點，繳出亮眼的成績單，此次申請創新板轉為一般板上市，將是公司發展歷程中的重要里程碑，藉由更廣泛與資本市場接觸和更靈活的資金籌措方式，為股東創造更大價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

延續2023年從疫後高速回彈的營運表現，台灣虎航今年上半年營收達新台幣82.14億元、年增50.1%，營業盈餘21.08億元、年增94.7%，稅後淨利15.34億元，純益率19%，每股盈餘（EPS）3.42元，皆與營收同創同期新高，每股淨值為12.85元。

此外，台灣虎航今年迎來成立10週年，為台灣唯一的低成本航空，自2014年9月營運第一條航線以來，目前已達27個航點、38條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。（編輯：林淑媛）1130816

#日本
#台灣
#台灣證券交易所
#虎航
#台灣虎航
#陳漢銘
#韓國
#創新板
陳漢銘
需求旺 虎航拚今年轉一般板上市、星宇股價連日飆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：