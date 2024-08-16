台灣虎航申請創新板轉一般板上市 目標下半年完成

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（中央社記者江明晏台北16日電）台灣虎航今天宣布，已正式向台灣證券交易所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市，目標下半年完成轉板上市。台灣虎航今年延續疫後營運回彈表現，上半年營收、獲利皆創同期新高。

台灣虎航董事長陳漢銘、總經理張明瑋今天率隊前往證券交易所遞交申請；台灣虎航去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，並於創新板滿一周年之際申請轉板，預計於今年下半年申請完成轉板一般板上市的目標。

陳漢銘表示，去年以最快速度恢復過往航線的布建，更開拓新增許多新航點，繳出亮眼的成績單，此次申請創新板轉為一般板上市，將是公司發展歷程中的重要里程碑，藉由更廣泛與資本市場接觸和更靈活的資金籌措方式，為股東創造更大價值。

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延續2023年從疫後高速回彈的營運表現，台灣虎航今年上半年營收達新台幣82.14億元、年增50.1%，營業盈餘21.08億元、年增94.7%，稅後淨利15.34億元，純益率19%，每股盈餘（EPS）3.42元，皆與營收同創同期新高，每股淨值為12.85元。

此外，台灣虎航今年迎來成立10週年，為台灣唯一的低成本航空，自2014年9月營運第一條航線以來，目前已達27個航點、38條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。（編輯：林淑媛）1130816