虎航將迎女董事長 張明瑋辭總經理黃世惠接法人代表

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（中央社記者江明晏台北7日電）台灣虎航今天公告，暫代董事長的總經理張明瑋辭任，先前已宣布由華航高雄分公司總經理黃世惠接替其華航法人董事代表職位，市場盛傳，黃世惠將接任虎航董事長，成為航空產業中罕見的女董事長。

台灣虎航已於4月1日收到中華航空公司來函，指派黃世惠自今天起接替虎航總經理張明瑋為中華航空法人代表人，張明瑋暫代董事長職務同時解除。

虎航並在今天公告指出，張明瑋因職涯規劃，已於今天辭任總經理，新任董事長、總經理待相關程序完成後另行公告。

市場已盛傳，中華航空高雄分公司總經理黃世惠將接任虎航董事長，也是航空產業界中，屈指可數的女董事長；先前賴英里曾任經營商務包機「騰達航空」的董事長。

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黃世惠曾任華航台北分公司營業部經理，2017年9月轉任台灣虎航商務長，去年5月升任華航高雄分公司總經理。

台灣虎航原董事長陳漢銘轉任華航總經理，先前由總經理張明瑋暫代台灣虎航董事長一職，而隨著張明瑋辭任，虎航預計很快就會通過新人事案。（編輯：楊蘭軒）1140407