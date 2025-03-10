華航董事長高星潢真除 陳漢銘擔任總經理

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（中央社記者江明晏台北10日電）中華航空今天召開董事會，通過由現任華航總經理高星潢出任董事長，台灣虎航董事長陳漢銘擔任總經理。

華航說明，董事長高星潢畢業於成功大學交通管理學系，民國75年進入中華航空，在華航服務近40年。

高星潢從基層單位做起擔任空服員，77年成為華航第一期自訓機師，完訓後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職，92年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理。

華航強調，高星潢在110年3月接任總經理，推動整體營運優化，提升競爭力，資歷完備且充分展現對航空經營的專業，並在去年帶領華航攀上65年來營運高峰。

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陳漢銘為英國伯明罕城市大學企業管理碩士及英國普利茅斯大學建築系榮譽學士，105年起擔任華航董事，熟稔集團運作及航空公司治理；109年出任華航關係企業台灣虎航董事長，帶領台灣虎航在112年、113年繳出佳績，從創新板轉為一般板上市。

華航前董事長謝世謙在今年1月辭世，華航表示，致力企業永續經營及勞資關係和諧，新的管理團隊將為華航開創嶄新氣象，持續擘劃機隊規模，穩健布局客貨運航網，邁向更高的里程碑。（編輯：潘羿菁）1140310