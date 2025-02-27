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佈局日本航網 台灣虎航4月2日開航大分

2025/2/27 17:36
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（中央社記者余曉涵台北27日電）鎖定台灣旅客赴日商機，台灣虎航今天宣布4月2日起開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎之後，第4個直飛日本九州地區的新航點。

搶攻台日旅客商機，台灣虎航今天發布新聞稿表示，4月2日正式開航桃園-大分航線，藉由大分航線的開航，可讓九州航網佈局更完整外，也進一步強化台灣旅客前往九州地區的便利性，提供更多彈性串聯行程的選擇。

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台灣虎航說，開航初期，每週營運2班，去程航班編號IT750，每週三、六的中午中午12時自桃園機場起飛；回程航班編號IT751，每週三、六的下午4時30分自大分機場起飛。

台灣虎航說，大分縣以「溫泉天堂」為人所熟知，擁有包括別府溫泉、由布院溫泉等世界級溫泉勝地，還有九重夢大吊橋、金鱗湖、高崎山自然動物園、九州自然動物公園等知名景點，結合繽紛多元的自然景觀與在地美食，為各地旅客帶來獨特的觀光體驗。（編輯：林恕暉）1140227

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