提升高雄機場運量 華航3月底大型客機飛首爾、大阪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄8日電）為提升觀光運能，中華航空公司預計3月底在高雄國際機場增加A330-300大型客機服務，投入高雄飛首爾、大阪航線，2航線每日各有一班。

南部旅遊業一直期盼高雄國際機場能延長班機起降服務時間，或是航空公司可改飛大型客機，提升觀光運量、服務旅客。交通部證實，中華航空公司預計今年3月30日起，高雄飛首爾與高雄飛大阪的航線，將投入A330-300大型客機加入營運，兩航線每日各有一班。

根據去年底華航發布的季班表，自今年3月30日起安排A330-300機型每日上午7時5分高雄飛首爾（KHH-ICN），以及每日下午3時35分從高雄飛大阪（KHH-KIX）等航線。

為了提升高雄國際機場的載客量及服務品質，高雄市長陳其邁多次向交通部反映，在多方努力下，成功促使中華航空A330-300機型大型客機回到高雄國際機場服務國內外旅客。

過去中華航空在高雄國際機場提供單走道、載客數僅180人的A321機型服務旅客，這次改以A330-300機型加入航線，A330-300機型屬於雙走道大型飛機，可載300人，載客量高，且乘客的使用空間也較大，相對舒適。

旅行業者表示，此型客機很適合較短距離的國際航線，例如日本、韓國的城市，可大幅提升載客量，並提供更舒適的乘坐空間。

透過 Google News 追蹤中央社

高雄市觀光局表示，據交通部民航局資料顯示，高雄國際機場兩岸及國際航線114年2月總計30個航點、359個航班。其中針對日本及韓國旅客人數，依觀光署來台旅客統計，113年1至11月由高雄機場入境的韓國旅客人數約為5.5萬人、日本旅客約4.5萬人；國際旅客來高雄住宿人數統計，113年1至11月住宿高雄韓國旅客約為14萬人、日本旅客約18萬人。

觀光局表示，華航改以載客量較高的機型飛航日、韓航線，有助於提升對高雄的國際觀光發展，後續如機場擴建計畫及早完工並搭配城市交通規劃等，更能擴大整體觀光效益。（編輯：郭諭儒）1140208