蔡政憲：參考台積電輝達模式 訊聯布局外泌體研發代工

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（中央社記者何秀玲台北6日電）訊聯生技董事長蔡政憲今天表示，台灣是繼日韓之後，第3個通過再生醫療法的國家，有望結合產學研一起打國際盃，其中外泌體被視為新興項目，資本市場也高度關注，訊聯參考台積電晶圓代工、輝達AI foundry商業模式發展，今年將推出外泌體Foundry全球研發代工新商模。

蔡政憲今天受邀參加經濟日報生技論壇演講，他表示，台灣是繼日、韓之後，第3個通過再生醫療法的國家，有望結合產學研共同打造國際盃，加上台灣生技醫療產業資金實力雄厚，以併購方式開拓更多國際海外市場，今年台灣生技公司IPO掛牌數目也創新高，其中外泌體被視為新興項目，也是資本市場關注焦點。

蔡政憲說，過去台灣生命科學領域一直沒有像ICT產業有完整聚落，發展外泌體不僅是全新的商業模式，也可視為一個平台，協助各行各業加速再生醫學化，讓外泌體再生醫學成聚落，像半導體產業進展迅速。

他進一步表示，外泌體推展至今，已跨領域從西醫、中醫再到獸醫，從醫療保健、光電護膚、妝品製造、藥廠、醫材儀器、芳療產業、髮妝保養等13類業態與業種，加值多項產業創造綜效式成長。

蔡政憲指出，訊聯2002年即已投入外泌體研發，布局外泌體市場，希望導入晶圓代工（Foundry）商業模式，繼台積電晶圓代工、輝達AI foundry商模，今年推出「Exosome（外泌體）Foundry全球研發代工」新商模。

他說，訊聯今年下半年將透過次世代外泌體新產品，擴大與長期結盟的近500家婦產科院所，希望能創再生醫學新一波成長動能。（編輯：潘羿菁）1131106