經部核准艾司摩爾105億增資案 深化在台半導體業務

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（中央社記者劉千綾台北6日電）經濟部投資審議會今天通過8件重大投資案，包括3件僑外投資案，其中為深化在台灣的半導體業務，荷蘭商艾司摩爾（ASML HOLDING N.V.）以新台幣105億6690萬元增資台灣艾司摩爾公司，從事經營半導體設備零件銷售。

經濟部投資審議會今天召開第13次會議，會中核准及核備8件重大投資案，其中有3件僑外投資案，包括艾司摩爾以新台幣105億6690萬元增資台灣艾司摩爾科技股份有限公司。

此外，美商MICROSOFT CORPORATION新台幣48億8100萬元增資台灣微軟營運有限公司，從事經營資訊軟體服務等業務；瑞典商REPLIGEN SWEDEN AB以5500萬美元投資台灣創新材料股份有限公司，從事經營基本化學工業、研究發展服務業等業務。

陸資投資部分，陸資投資人新加坡商鴻運科股份有限公司（CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.）以新台幣90億元增加台灣分公司營業資金，從事經營供應鏈管理、統籌採購生產物料、部署AI智慧倉管、生產管理、自動化組裝及產能監控導入等業務。

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對外投資則有4案，包括大立光電股份有限公司以10億美元增資薩摩亞ASTRO INTERNATIONAL LIMITED，從事投資控股業務；鼎翰科技股份有限公司以1187億4022萬3200韓元（折合約8632萬5135.01美元）受讓取得韓國BLUEBIRD INC.股權，從事經營行動裝置與其週邊設備的研發與製造業務。

富邦人壽保險股份有限公司以9582萬7480歐元，增資比利時FUBON ELLIPSE（BELGIUM）S.A.，從事經營投資不動產出租業務；鴻海精密工業股份有限公司以1億4400萬美元，間接增資印度FOXCONN HON HAI TECHNOLOGY INDIA MEGA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED，從事經營移動通信系統手機及配件產銷業務。（編輯：潘羿菁）1131106