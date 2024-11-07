川普勝選股匯不同調 新台幣爆量走貶收近3個月低點

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國總統大選由共和黨候選人川普勝出，激勵美元大漲，非美貨幣全面倒地，新台幣今天延續貶勢，盤中一度跌破32.3元價位，收盤收在32.24元，貶6.5分，寫下近3個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額仍爆出20.175億美元的大量。

10月以來，隨著美國總統大選進入倒數，「川普交易」盛行之下，美元、美債殖利率雙雙走高，昨天大選持續開票，川普一路領先，更讓市場情緒沸騰，美元指數飛越105大關。

金融市場反映川普勝選，華爾街股市收紅並創收盤新高，台股今天上演慶祝行情，權值股領漲，指數開低走高，站上23400點，終場收23408.82點，上漲191.44點，漲幅0.82%，成交值為新台幣4248.02億元，站上所有均線。

台股跟進美股的樂觀情緒，新台幣匯市則受強勢美元打壓，加上外資、投信匯出不手軟，匯價延續貶值步調。新台幣兌美元今天以32.22元開盤後，旋即下挫，跌破32.3元價位，最低觸及32.32元，不過出口商積極拋匯，以及日圓跌勢收斂，均有助於抑制新台幣貶幅。

匯銀人士補充，昨天美元狂飆，亞幣全面倒地，新台幣爆量重貶2.07角，但在亞幣當中相對有撐，主因是央行進場阻貶，新台幣貶勢明顯比日韓緩和，今天部分亞幣已見反彈，新台幣則有補跌的味道。

央行統計，美元指數漲高回落，今天下跌0.12%，亞幣升貶互見，日圓下跌0.04%，新台幣續貶0.2%，人民幣微升0.02%，韓元上揚0.07%。（編輯：楊凱翔）1131107