擴大投資再添5家 台灣三軸科技砸4億台中建廠

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（中央社記者劉千綾台北7日電）投資台灣事務所今天再添5家企業擴大投資案，其中台灣三軸科技規劃在台中投資逾新台幣4億元，建立總部廠房及增購設備，將導入數位化管理、大數據分析及投入機器人手臂等；累計至今，投資台灣三大方案已吸引2.3兆元投資。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，台灣三軸科技主要製造與研發雷射加工設備，產品廣泛應用於汽車、醫療、國防、半導體等多個領域，為替客戶提供更安心、更可靠的永續合作關係，三軸科技在台中港科技產業園區投資逾4億元，建立總部廠房及增購設備。

此外，某化學公司為氯鹼電解工業產品的生產製造，是國內主要的化學品供應商，產品包括液鹼（NaOH）、32%鹽酸、雙氧水及氫氣等，廣泛應用於電子、石化及食品等多個領域。隨著半導體製造業的快速成長，該公司決定投資近17億元，於桃園市蘆竹區擴建鹽酸及氫氣生產線，生產雙氧水以穩定供應半導體產業所需的化學產品。

信暐鋼鐵致力於鋼構加工、製造及安裝，產品涵蓋H型鋼、鋼板等各式鋼鐵材料加工。為了增加產能及提高產品良率，公司預計投資近12億元，建設新廠房及購置先進設備，並引進智慧化六軸型鋼鑽孔加工機和智慧化CNC鋸床等，以實現智慧化生產線的目標。

技航科技股份有限公司專注於研發與製造醫療器材檢測儀器、航太複材結構件及電動車精密加工等零組件，為應對市場需求及提升製造效率，技航科技將投資5億，新建廠房及生產線，除導入自動化製程等，推動智慧製造與綠色營運。

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為滿足市場需求，兆億冷鏈將在雲林斗南小東工業區投資4.8億，打造全新智慧綠能冷鏈倉儲設施，提供客戶更快速便捷的冷鏈物流服務，此次投資將結合智慧化管理及AI技術，包括自動化倉儲系統（ASRS）與溫度監控系統。

投資台灣事務所表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1564家企業，超過2兆3670億元投資，預估創造15萬4648個就業機會；後續尚有48家企業排隊待審。（編輯：楊凱翔）1131107