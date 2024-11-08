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Fed如預期降息1碼 美元走弱台幣升逾1角收32.115元

2024/11/8 18:29
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國聯準會宣布降息1碼，讓美元連日以來的升值氣焰稍稍冷卻，非美貨幣獲得喘息空間，新台幣兌美元展開強勁反彈，盤中一度勁揚逾2角，收盤收32.115元，強升1.25角。僅管週線翻貶，在美元走弱之下，新台幣有機會重返31元。

本週美國總統大選落幕，由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝出，為華府政壇帶來不確定性，不過美國聯邦準備理事會（Fed）仍宣布降息1碼，符合市場預期。

聯準會降息1碼、科技股續揚，激勵台股開高走高，最高逼近23700點關卡，終場收在23553.89點，上漲145.07點。

新台幣匯率今天同步走揚，在美元漲高回落、台股上漲2大因素助攻之下，一早以32.17元開盤後，迅速升破32.1元價位，最高升抵32.035元、狂漲逾2角，而後美元買盤湧現，升幅收斂，終場收在32.115元，台北及元太外匯市場總成交金額16.175億美元。

本週美國總統大選重磅登場，隨著川普票數一路領先，「川普交易」沸騰，激勵美元指數狂飆、衝破105大關，亞幣全部倒地，新台幣跟著爆量重貶；而市場慢慢消化美國大選結果後，美元指數漲高回落，新台幣隨亞幣反彈。

外匯交易員說明，川普交易陸續平倉，加上美國聯準會宣布降息1碼，聲明內容符合先前論述，沒有帶來太多意外，貨幣政策路徑不至於出現太大改變，美元應聲下跌。

根據央行統計，美元指數今天續跌0.29%，人民幣微升0.08%，新台幣升值0.39%，韓元反彈0.5%，日圓升勢最猛，勁揚0.9%。

新台幣今天收週線，本週先貶後升，但累計仍貶值1.47角，週線翻貶。不過外匯交易員認為，美元指數已經漲了蠻長一個波段，隨著大選情緒淡化，以及聯準會降息，都將削弱美元，接下來新台幣有望止貶回升，重返31元。

匯銀人士則說，先前美元指數狂飆，是「川普交易」盛行所致，但不論從政策面、財政面來看，川普上任後，美元都應緩步走弱，這2天走勢也可以印證此論點，推測美元高點已過。（編輯：潘羿菁）1131108

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