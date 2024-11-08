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國泰世華銀：估Fed今年再降1碼 留意全球經濟3面向

2024/11/8 19:35
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（中央社記者羅元駿台北8日電）美國聯準會11月如外界預期降息1碼（0.25個百分點），國泰世華銀今天指出，預計今年還有降息1碼的空間並關注後續利率點陣圖的更新。至於美國大選底定後，全球經濟應關注終端需求復甦、中國刺激與川普政策等3面向。

國泰世華銀行今天發布聯邦公開市場委員會（FOMC）會後市場展望指出，美國經濟復甦力道有待觀察，仍須留意3大經濟發展面向。

國泰世華銀指出，美國總統確定由共和黨川普（Donald Trump）當選後，後續將觀察包含全球終端需求復甦、中國刺激政策對總經面的提振效果，以及川普加徵關稅、收緊移民政策對通膨走勢的影響。

國泰世華銀指出，本次Fed降息1碼，將政策利率調整為4.50至4.75%區間，符合市場預期，但到12月的FOMC會議前，需持續關注通膨與就業數據，以及點陣圖的更新，並預估今年還有降息1碼的空間。

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國泰世華銀表示，Fed已降息3碼，不過數據反映經濟成長速度放緩、就業需求走弱、製造業景氣仍相對低迷，雖然美國衰退風險不大，但經濟復甦力道仍有待觀察。美元部分則因市場情緒仍隨川普交易起舞，短線美元仍高位盤整。

對於美國大選後是否影響Fed寬鬆政策，國泰世華銀指出，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）於會後記者會重申，Fed政策決議具獨立性，將不受政治性因素干擾。（編輯：潘羿菁）1131108

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