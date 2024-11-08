川普勝選帶來不確定性 聯準會仍降息1碼

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）儘管美國大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝出，為華府政壇帶來不確定性，美國聯邦準備理事會（Fed）今天仍宣布降息1碼，持續基於通膨降溫而降低借貸成本。

美國勞工部上月公布，9月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比年增2.4%，較8月的2.5%略降，為2021年2月以來最小年增幅。

聯準會今天宣布降息前，市場便預期會降息25個基點（1碼，0.25個百分點），意味把聯邦基金利率調降至4.50%至4.75%的目標區間。

聯準會曾於2020年3月疫情期間大幅降息，之後於2022年3月為遏止通膨而啟動升息循環。

今年9月中旬，聯準會宣布降息2碼，為2020年3月以來首次降息。（譯者：楊昭彥）1131108