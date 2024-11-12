信義兒福B2公辦都更簽約 打造時尚設計種子基地

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（中央社記者陳俊華台北12日電）信義兒福B2公辦都更案今天簽約，由冠德建設投資，規劃結合住宅與新創產業空間，打造時尚設計種子基地，預計120年完工。內政部長劉世芳表示，本案是三贏局面，未來將是北市標竿式建築。

國家住宅及都市更新中心主辦台北市信義區「兒福B2基地公辦都更案」，住都中心董事長花敬群上午與冠德建設董事長馬志綱進行簽約儀式，並邀劉世芳擔任見證人。

兒福B2基地離市政府捷運站步行約5分鐘，面積8100平方公尺，將興建1棟26層住辦大樓與1棟20層住宅大樓。冠德建設將與「無印良品」（MUJI）合作營運社會企業「Good job center!」，並創辦天使基金扶植新創設計產業，全案投資金額約新台幣76.15億元，預計民國120年完工。

馬志綱說明，今天不僅是個案啟動、區域再生，更是公私地主夢想的實現，冠德深耕雙北45年完成近30件作品，持續配合政策、調整需求，落實公部門每個個案。這次競爭激烈的兒福B2競標案，大膽提出時尚產業進駐的可行性，獲得住都中心青睞。

花敬群指出，住都中心成立6年多，完成10幾個都更案，後頭還有40幾案陸續規劃中，兒福是107年時國產署給他們的重責大任，從忠孝東路到市民大道間共有6塊基地，一開始跟兒福不熟悉，初次溝通時就先保障會讓幼兒園穩定經營。

花敬群解釋，未來時尚產業會跟MUJI合作，串連五分埔到信義區，把這塊基地當成重要節點，銜接服裝設計、紡織產業。這案子會為公辦都更創造一個典範，「B2是最讓我期待的一塊基地，因為距離信義計畫區最近」。

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劉世芳表示，這是三贏局面，站在國家立場能有公辦都更，有企業責任感的優良建設公司願意投入都更，在地里長、區長也來見證。從108年整合至今，做到公私部門合作無間，對都更、住宅品質為下一代有更多想像，不會為了都更就把幼兒園移走，更不會忘了這裡還有全齡需要照顧的老年人口。

劉世芳強調，透過住都中心跟無印良品團隊合作，打造未來年輕設計師、時裝創意產業可以在這尋找夢想。希望未來這是標竿式的建築，符合國家淨零碳排之外，公共空間能看到快樂兒童、幸福老人家，與年輕時裝設計師和樂融融。（編輯：張若瑤）1131112