研調：鴻海布局固態電池 可能在電動二輪車練兵

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）中國媒體日前報導，鴻海集團旗下富士康在河南鄭州全資成立富士康新能源電池公司，經營範圍包含電池製造、電池銷售、汽車零組件研發等業務。研調機構TrendForce今天表示，鴻海深化布局固態電池，可能先在電動二輪車市場練兵，累積實力。

TrendForce透過新聞稿指出，固態電池已成為全球電池製造商積極布局的下一代電池技術，目前尚未規模化量產。

TrendForce表示，鴻海作為固態電池領域的新進者，儘管短時間內難以掌握從材料、電極到電芯、模組及系統的開發和製造能力，前期將主要透過與電池製造商合作，同時切入製造環節，並結合鴻海集團在電動車的製造業務，再逐步建立包括材料、電芯和電池包在內的電池供應鏈。

鴻海在2023年10月與加拿大固態電池設計製造商Blue Solutions宣布簽訂合作備忘錄，鴻海旗下芯量科技（SolidEdge Solution）與Blue Solutions，共同開發初期應用在印尼市場的兩輪電動車固態電池，未來推動固態電池系統應用在其他電動車。

TrendForce指出，鴻海與Blue Solutions合作最初未選擇電動車，而布局電動二輪車應用，應是想透過二輪車市場，磨練固態電池技術，預期電動二輪車市場，將成為鴻海切入固態電池製造領域的「練兵場」。（編輯：楊蘭軒）1131112