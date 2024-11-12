壽險公會推保險理賠醫起通 合作醫院增至22家

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（中央社記者謝方娪台北12日電）為讓保險理賠更便民，壽險公會推動保險理賠醫起通服務，合作醫院擴增至22家，其中，台大醫院等4大醫學中心率先提供保險理賠醫起通2.0服務，透過直接與保險公司系統介接，傳輸經民眾授權提供的醫療資料，進一步加速理賠效率。

為響應總統賴清德健康台灣願景及金管會普惠金融政策，壽險公會今天宣布保險理賠醫起通合作醫院擴增至22家、合計達31個院區，其中，台大醫院、台北榮總、國泰醫院及新光醫院更成為首波提供保險理賠醫起通2.0服務的醫學中心。

金管會保險局長王麗惠致詞時表示，截至2023年底止，商業保險醫療保單有效契約已逾8500萬件，總保費收入逾新台幣4000億元，過往民眾申請理賠須將醫療單據送至保險公司，在壽險公會推動保險理賠醫起通服務後，在取得民眾授權下，由醫院提供醫療資料給保險公司，讓理賠服務更便民，大幅節省民眾申請理賠的時間成本。

王麗惠進一步指出，保險理賠醫起通2.0為保險理賠醫起通服務升級版，運用科技優化，讓醫院直接和保險公司系統介接，由醫院傳輸經民眾同意可提供的醫療資料至保險公司理賠系統，醫院免再人工登打、上傳醫療資料，將讓理賠程序更有效率。

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壽險公會理事長陳慧遊會後接受媒體聯訪表示，目前保險理賠醫起通服務共有22家合作醫院，明年可望再增加10家，盼能持續擴大保險理賠醫起通服務範圍，節省民眾申請保險理賠的時間與精力。

對於近日美國舉行總統大選，美國前總統川普確定將重返白宮，外界高度關注對台灣市場影響，陳慧遊認為，未來機會和挑戰兼具，從疫情前到疫情後，電子業變化快速，創造巨大商機，AI又竄起，現在重點在於讓台灣人保持適當信心、同時具備危機意識，一起克服困難，有些能預見的問題，金管會、財政部及央行等主管機關也可預先討論因應及規劃。（編輯：楊蘭軒）1131112