金管會21日與壽險公會開會 外匯準備金新制月底公布

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（中央社記者謝方娪台北16日電）台美利差擴大，避險成本昂貴，金管會研擬准許壽險業申請借用不動產增值利益等準備金充實外匯準備金，並拉高可提存上限及可沖抵範圍，金管會保險局預計21日找壽險公會開會蒐集意見，敲定最後方案後，8月底對外公布。

台美利差擴大，壽險業避險成本居高不下，即使2023年新台幣兌美元變動不到1角，壽險業全年付出的避險代價將近新台幣4000億元，沉重避險負擔讓壽險業向金管會求援，盼可借用其他準備金充實外匯準備金水位，並拉高外匯準備金提存及可沖抵比率，藉此降低避險比重。

金管會今天下午舉行中元普渡，金管會保險局長王麗惠受訪說明，金管會預計21日找壽險公會及壽險業者開會討論，蒐集業界意見，待敲定最後方案後，8月底將對外公布外匯準備金新制方案。

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王麗惠提到，保險局希望提供方案，讓壽險業可多一層選擇，保險局立場是希望支持壽險業，善用外匯準備金沖抵以降低避險成本，將錢留在帳上充實資本。

金管會主委彭金隆先前亦透露，金管會已決議修正外匯價格準備金制度，加大壽險業外匯準備金可提存上限及可沖抵範圍，協助壽險業提升匯率風險管理彈性，未來壽險業可自行選擇善用外匯準備金制度、降低避險比率，用節省下來的避險成本直接充實資本，金管會將很快公布政策方向。（編輯：楊蘭軒）1130816