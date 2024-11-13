經部擴大列管 UNIQLO全國電子NET等須提個資維護計畫

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（中央社記者劉千綾台北13日電）為防堵個資外洩，經濟部今天發布零售業個資維護辦法，擴大納管家數並強化資安規範，新增納管對象約6800家，包括UNIQLO、NET和全國電子等，業者須於明年5月12日前完成制定個資安全維護計畫，若違反規定最高可罰新台幣1500萬元。

為強化業者落實對個人資料的保護，經濟部已於去年8月1日公布施行綜合商品零售業個人資料檔案安全維護管理辦法，首波納管業者已依照規定，完成制定個人資料檔案安全維護計畫。

經濟部商業發展署今年8月13日預告修正零售業個人資料檔案安全維護管理辦法，納管範圍從原先的綜合商品零售業，擴大至專責特定商品的零售業，今天發布修正辦法，將於11月15日正式生效。

商業署副署長劉雅娟說明，這次修正後擴大適用範圍，屬於零售業別、資本額達新台幣1000萬元以上，且有招募會員或可取得交易對象個資的業者，皆納入規範，包括服飾、汽車用品、家庭用品零售業，約6800家業者，UNIQLO、主富公司（NET）和全國電子等。

商業署表示，對於其他中央目的事業主管機關主管、經特許、許可或受專門管理法令規範，或僅以網路方式經營、由網路零售拓展實體通路，如中藥零售業、化妝品零售業、西藥零售業、多層次傳銷業、農業販賣業、醫療器材零售業等，則應適用其目的事業主管機關訂定的個資安維辦法。

劉雅娟表示，這次修法也加強資料安全管理措施，例如傳輸個人資料須採取適當的安全措施，個資、備份等文件需要加密和適當的保護措施；資通訊系統的密碼須達一定強度，若系統與網路相連，要隨時更新病毒碼，並設立防火牆、偵測是否有異常入侵。

劉雅娟進一步指出，發現有許多個資外洩主因爲系統遭到異常入侵，若有提早到偵測異常入侵，即可預防個資外洩事件。

根據規定，零售業個人資料檔案安全維護管理辦法發布後，業者須於6個月內完成制定個人資料檔案安全維護計畫，也就是明年5月12日前完成。

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劉雅娟表示，明年將邀請資安和法律專家，針對新納入的業者進行抽查，查核內容包括業者的安維計畫與實際執行狀況，以及公司內部資安教育訓練、內稽內控等。

依照個資法規定，若業者違反安全維護管理辦法，將處以2萬元以上、200萬元以下罰鍰，並限期改正，若限期未改善或情節重大，將處以15萬元以上、1500萬元以下罰鍰；屆期未改正者，採按次處罰。（編輯：潘羿菁）1131113