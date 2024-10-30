金管會揪虛擬資產業4缺失 11月對6業者啟動金檢

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會2023年對4家虛擬資產業者啟動金檢，發現業者涉及未落實個資保護等4大缺失樣態，金管會今天表示，今年規劃進一步對6家虛擬資產業者啟動金檢，將於11月起陸續排定檢查。

金管會主委彭金隆今天列席立法院財政委員會報告業務並備質詢，民進黨立委吳秉叡關注金管會委外研究虛擬資產專法進度，彭金隆表示，在推進專案過程，金管會並非等委外報告出爐才開始討論，委外研究過程金管會全程參與與專家、學者討論，現在專法草案已有初步架構，正研議相關內容。

吳秉叡詢問，虛擬資產專法草案是否可如期於2025年6月提報行政院，彭金隆表示，金管會預計於2025年初辦理一系列公聽會，後續將按所承諾時間，將專法草案定稿送進行政院。

彭金隆說，對於虛擬資產業者，關鍵是必須進行分類，觀察現行業者承作業務，有些為交易平台，有些僅是交換商或保管商，屬性不同，未來專法將針對不同屬性訂定不同規格。

另一方面，在金管會納管虛擬資產業後，對業者檢查情形也受到關注。彭金隆透露，今年將對虛擬資產業者作更多檢查，「我們非常謹慎，會陸續依表定計畫，加大查核範圍」。

金管會檢查局長童政彰說明，金管會今年規劃對6家虛擬資產業者啟動金檢，將於11月起陸續排定檢查。

童政彰也提到，2023年金管會對虛擬資產業者辦理金檢，共發現4大類型缺失，包括未落實KYC（認識你的客戶）程序、交易監控不足、留存交易紀錄不夠完備及未落實個資保護。

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吳秉叡進一步提到，金管會審查虛擬資產業者時應注意是否有中資資本混入，「之前在美國被罰的那家，幕後老闆就是中國人」；彭金隆說，確實有此案例，只要是境外申請，都有一定程序，會高度關注此議題。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬為加拿大華裔，因違反美國反洗錢法，今年遭美國判處4個月有期徒刑。幣圈早已傳出，為落地台灣市場，幣安已向金管會遞件洗錢防制法遵聲明，正由金管會審查中。（編輯：潘羿菁）1131030