航空雙雄業績高飛 前3季獲利同創新高

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（中央社記者江明晏台北13日電）航空產業今年受惠客運需求維持高檔、貨運走強，業績連創紀錄，長榮航第3季貨運營收年增45%，稅後淨利創單季新高，前3季稅後淨利也創同期新高，每股盈餘3.98元；華航前3季稅後淨利也為同期最佳紀錄。

長榮航空與合併子公司第3季營收新台幣571.6億元，年增7.3%，稅後淨利89.85億元，為歷史單季最高，每股盈餘1.66元；累計前3季，長榮航空合併總營收1644.4億元，年增12.4%；稅後淨利214.85億元，也是歷史同期新高，每股盈餘3.98元，已接近去年全年4.01元的水準。

觀察營收組成，長榮航指出，第3季客運營收368億元，年減2.5%、2024年前3季客運營收1097億元，年增10.2%，主要因為持續布局利基市場、靈活調整機型，並增班加密航網，穩固載客率及單位收益。

貨運表現方面，長榮航第3季貨運營收141億元，年增45.5%、前3季貨運營收370.5億元，年增26.8%，長榮航指出，受益電商蓬勃發展、AI伺服器、半導體機台等需求持續強勁，相關包機需求湧現，加上海運塞港海轉空外溢效應及東南亞出口服飾及電子新品出貨增溫整體貨運需求暢旺、量價齊揚，前9月載貨量年增11.7%，貨運單位收益年增12.5%。

華航第3季營收520.15億元，年增9.09%，合併稅後淨利38.28億元，年增65.25%，每股盈餘（EPS） 0.63元。累計前3季合併營收1509.28億元，合併稅後淨利103.74億元，登上同期最高紀錄，每股盈餘1.71元，較去年同期增加0.56元。

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華航指出，航空客運市場持續復甦，且受惠連續假期及暑假旺季帶動，旅運需求維持高檔，華航前3季載客班次也較去年同期成長，整體客運收入年增12.15%，貨運部分第2季起受惠電商及電子產品供貨持續增加，市場量價齊揚，前3季貨運收入較去年同期增加1.02%。

展望後續，華航表示，持續布局客運航網，目前第4季平均訂位8成，其中以東北亞日本需求最為強勁，也進一步拓展南台灣往返日本旅遊的商機。（編輯：黃國倫）1131113