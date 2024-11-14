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高教機遇缺料挑戰 漢翔：持續追趕18架交機目標

2024/11/14 18:00
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（中央社記者江明晏台北14日電）針對新式高教機的量產，漢翔指出，處在全球供應鏈結構破壞的情勢下，漢翔堅持追趕年度交機18架的目標，並已啟動多項因應策略；漢翔也表示，已爭取到國防部8年32億元AH-1W攻擊直升機系統商維合約。

漢翔今天舉辦線上法說會，由副總經理黃淑媛主持，漢翔指出，供應鏈缺料是目前全球產業的普遍挑戰，一旦破壞，要重建並非易事，疫情之後破壞持續，供應鏈結構鬆動，供輸不順暢情況，成為全球產業的普遍現象。

漢翔進一步舉例，例如波音公司遭遇品質問題，交機量無法提升；再如巴西航空工業 （Embraer），也受供應鏈問題影響旗下E-Jet噴射客機的產量，各國採購的軍民用新機，都因航太供應鏈問題，出現延遲交付狀況，而漢翔執行新式高教機的量產工作，同樣面臨關鍵缺件導致進度落後，挑戰較去年更甚。

針對新式高教機的量產，漢翔指出，處在全球供應鏈結構破壞的情勢下，漢翔依然堅持追趕年度交機18架的目標，並已啟動多項因應策略，例如派遣工程師赴美協助解決製程問題、投入開發，由國內協助生產關鍵零組件等，彌補供應鏈造成的影響，努力提升交機進度，但全球供應鏈仍持續有諸多不確定因素，未來交機進程，存在一定風險；目前漢翔已經交機10架高教機。

漢翔指出，供應鏈的破壞，連帶影響漢翔營收，累計前3季營收新台幣280.17億元、稅前淨利21.14億元、每股盈餘（EPS）1.72元，均較去年同期下滑。

在軍用業務方面，漢翔說明，因應區域情勢緊張，台灣明年度國防預算高達新台幣4600餘億元，加計海空戰力提升與新式戰機採購特別預算，整體規模超過5500億元，商機相當可觀。

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此外，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」由漢翔董事長胡開宏擔任主席，目的在打造亞太地區無人機的民主供應鏈，且預期在4年內，讓台灣的無人機產值實現10倍成長，隨著台美合作局面的成形，漢翔表示，將貢獻研發能量、系統整合以及國內少有的量產能力。

漢翔指出，剛於9月決標，爭取到國防部8年32億元AH-1W攻擊直升機系統商維合約，是近期營運亮點，漢翔執行中的項目計有新式高教機維保、IDF戰機商維、11修大委商、軍用直升機系統等專案，也將持續爭取軍機維修訂單。（編輯：潘羿菁）1131114

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