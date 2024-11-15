獲頒名譽博士 蔡明忠：謝謝父親將貪玩兒子帶回台大

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（中央社記者謝方娪台北15日電）富邦集團董事長蔡明忠今天獲國立台灣大學頒授名譽法學博士學位，蔡明忠表示，對他而言，名譽博士是替已逝的父親、富邦集團總裁蔡萬才所得，「謝謝他當年把年少貪玩的兒子帶回台大」。

台大今天舉行創校96年校慶慶祝大會，會中台大校長陳文章頒授名譽法學博士學位給蔡明忠，肯定蔡明忠在業界的貢獻，蔡明忠特別邀請台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里到場觀禮。

蔡明忠表示，父親蔡萬才及弟弟蔡明興都有幸曾獲母校傑出校友肯定，若父親還未辭世，同樣也是法律系畢業的父親，比他更有資格獲頒名譽法學博士學位，他要將這份殊榮獻給父親，「謝謝他當年把年少貪玩的兒子帶回台大」。

蔡明忠說，他父親是非常傳統的嚴父，小時候覺得父親對他特別不公平，若弟妹犯一點小錯，父親可以寬容，但對他卻特別嚴厲，「直到父親過世以後我才知道，他當時其實對我有更高的期待。」

蔡明忠指出，無論經營事業或回饋社會，父親建立最好典範讓他追隨，今年是父親逝世10週年，10年來他時時思考是否背離父親叮嚀，所幸富邦集團持續穩健成長。

蔡明忠說，他1981年回國和父親及弟弟一同打拚，隨台灣金融開放，創立堪稱金融百貨的富邦金，完成許多海內外併購，過程因緣際會買下ING安泰人壽，壯大旗下保險公司，如今富邦金已成為市值及獲利第1的金控，更完成台灣唯一的金金併。

除了金融領域外，他於電信開放時創建台灣大哥大，開啟數位匯流先河，並從電視購物出發，發展出台灣第1的電商。蔡明忠說，讓他更感自豪的是，當年發起設立台灣高鐵聯盟，成就今天民眾得以南來北往、將台灣西部走廊變成一日生活圈的台灣高鐵。

蔡明忠表示，在台大法律系打下的學識基礎，對他日後經營事業有很大助益，金融、電信均為高度規管的行業，除了恪遵法令、力行公司治理外，如何讓法律變得不只是框架，而能具有創造力，好的經營策略，就是法律與商業結合的藝術。

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蔡明忠透露，陳文章徵詢他接受名譽博士時，一時間有種何德何能的猶豫，但最終決定欣然接受，主因體認到這份榮耀與肯定代表他須承擔更大責任，為社會共好及永續努力。

蔡明忠表示，名譽博士對他而言，是替父親得的，相信父親現在在天上一定很開心，若接下來的時光，他能真正做到父親留下的工作3信條（誠信、勤儉及謙和），他真的會有非常圓滿的人生。（編輯：林家嫻）1131115