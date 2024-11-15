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看川普上任後經濟 林百里：因科技成長應會更好

2024/11/15 12:42（11/15 13:36 更新）
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代工廠廣達董事長林百里（前）15日出席台大創校96年校慶，被問到對美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後全球經濟的看法，林百里表示，應該會更好，因為科技都跟著成長。中央社記者吳家豪攝 113年11月15日
代工廠廣達董事長林百里（前）15日出席台大創校96年校慶，被問到對美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後全球經濟的看法，林百里表示，應該會更好，因為科技都跟著成長。中央社記者吳家豪攝 113年11月15日
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（中央社記者吳家豪台北15日電）代工廠廣達董事長林百里今天出席台大創校96年校慶，被問到對美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後全球經濟的看法，林百里表示，「應該會更好」、「因為科技都跟著成長」。

林百里曾於2011年公開演講時，批評母校台大電機系教學缺乏創新性，引發爭議。今天面對媒體詢問是否仍認為台大電機系沒創新，他豎起大拇指笑說，「有，有，很厲害。」

國立台灣大學今天在校總區綜合體育館舉行創校96年校慶慶祝大會，會中頒授名譽博士學位予富邦集團董事長蔡明忠，同時表揚10位傑出校友，並頒發學生社會奉獻特別獎。林百里短暫接受媒體採訪時，作以上表示。

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廣達是人工智慧（AI）指標供應商，與晶片大廠輝達（NVIDIA）合作密切。在AI強勁需求帶動下，廣達今年第3季營收及獲利創單季歷史新高，每股盈餘達新台幣4.32元；廣達預期明年AI伺服器營收將再成長3位數。

為因應AI相關布建需求，廣達持續擴充泰國、美國及歐洲廠區，今年前3季資本支出約86億元，預估全年將達100億元至120億元，2025年資本支出初步規劃約120億元。（編輯：張均懋）1131115

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