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川普勝選 蔡明忠：從政者應省思創造更公平社會

2024/11/15 13:12
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（中央社記者謝方娪台北15日電）川普當選美國總統，對於未來變化，富邦集團董事長蔡明忠今天直言「大家都忐忑不安吧」，川普帶來不可測的未來，可能也會有好的影響，也會有大的影響；他認為，如何創造更公平的社會，值得政治人物應省思。

國立台灣大學今天舉行創校96年校慶慶祝大會，會中由台大校長陳文章頒授名譽法學博士學位給蔡明忠，肯定蔡明忠在業界的貢獻。

美國前總統川普勝選將重返白宮，外界高度關注台美關係如何變化，蔡明忠接受媒體聯訪時不諱言，川普帶來的應是不可測的未來，「大家都忐忑不安吧」。

蔡明忠認為，美國為世界民主的燈塔，台灣也主張民主價值，川普此次得以重返白宮，台灣政治人物應省思川普能夠回歸所代表的意義，現在選民對國家和世界的看法，可能都已經和傳統不一樣了。

蔡明忠說，此次美國選舉，各界都聚焦物價、經濟，過去常講經濟是牽動選舉結果的主因，此次更是這樣的展現，雖不見得是現任總統造成，但美國人民對物價的不滿，可以想像貧富差距、財富分配不均，既然要做管理眾人之事，如何創造更公平的社會，值得所有從政人士省思。

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展望台灣未來，蔡明忠表示，台灣為世界科技重鎮，現在正處於人工智慧（AI）崛起的時候，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳亦提過台灣是AI生態系的中心，AI需要的東西，不僅是台積電的晶片而已，還包括所有零組件、技術等，能使運算力更強、能源耗費更有效率，都是靠台灣。

蔡明忠說，台灣人才濟濟，若不自重，無法獲得別人尊重，能好好發展，將自己最好的一面呈現給世界看，那台灣就會被看見。（編輯：林家嫻、潘羿菁）1131115

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