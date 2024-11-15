神基評估歐美製造 因應川普關稅「看誰反應快」

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（中央社記者吳家豪台北15日電）強固型工業電腦廠神基今天舉行法人說明會，董事長黃明漢表示，電腦需求回溫將帶動神基綜合機構件業務表現，加上強固型電腦明年有望成長雙位數、車用業務回溫，明年整體營運將優於今年；為因應川普就任美國總統後可能調高關稅，神基正評估歐美製造。

他提到，在美國與歐洲製造成本較高，會增加費用，要與關稅增加幅度比較。從美國總統簽訂行政命令徵收關稅，到商務辦事處公告及實際生效，大概需要6到9個月時間，並非簽訂就生效，目前對神基沒有太大影響，對競爭對手也一樣，後續要比的是「看誰反應快」。

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神基目前主要生產基地包括中國昆山、台灣及越南。黃明漢指出，為因應區域衝突及政經情勢改變，神基長期以來都有評估在美國與歐洲製造的可能性，目前傾向與當地代工廠合作、委外製造。神基在泰國也有購買土地，尚未建廠。

神基今年第3季合併營收約新台幣91.36億元，季增5.6%，創單季新高；營業利益13.62億元，季增4%；由於投資利益減少，加上認列匯損逾1000萬元，歸屬母公司稅後淨利11.35億元，季減1.7%；每股盈餘1.85元。（編輯：楊蘭軒）1131115