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國際運價指數終止連3紅 業者：未來關稅政策受矚

2024/11/15 19:19
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（中央社記者江明晏台北15日電）國際運價指數下跌，終止連3紅漲勢，遠東到美西線跌幅逾11%，貨攬業者指出，11月船班供給恢復正常，貨量又減少，後續面臨傳統淡季，只能關注未來美東罷工或是更明確的關稅政策。

美國總統當選人川普主張對進口美國商品加徵關稅，全球關注後續發展。

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），週跌幅逾3%，終止連3紅的漲勢。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價小跌逾1%左右；遠東到地中海每TEU運價小漲幾乎持平；遠東到美西每FEU（40呎櫃）下跌逾11%，遠東到美東每FEU跌幅約4%；遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）漲幅約11%。

貨攬業者指出，美西線跌幅較重，主要原因在於十一黃金週縮船減班造成供給減少，又碰上美東罷工3天造成部分貨物轉走美西線，所以當時美西價格有撐，運價甚至往上，現在進入11月，船班供給恢復正常，貨量又減少，所以美西價格往下修正，預計下週開始其他船公司會跟進此價格。

展望後續，貨攬業者表示，雙11電商季節的貨量已出完，又面臨傳統淡季，接下來只能期待12月中旬到過年這段時間的拉貨效應。

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此外，貨攬業者提醒，後續要觀察美東碼頭工人聚焦碼頭設備自動化的議題談判、演變狀況，以及未來關稅政策的發展，搭配農曆春節較早，工廠休息也提前，幾個因素綜合下有機會出現一波拉貨潮。

貨攬業者進一步說明，如果在沒有特殊狀況發生的情形下，最多就是工廠提前休假先出貨，或是船公司想要搶多一點貨推出優惠價，不然很難出現明顯的拉貨潮，或是價格支撐，後續美東罷工或是更明確的關稅政策，則是觀察重點。（編輯：楊蘭軒）1131115

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