貿協率團參加烏克蘭重建展 泵浦雷射等產品受關注

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（中央社記者劉千綾台北15日電）外貿協會攜手12家台灣業者前往波蘭華沙參加「烏克蘭重建展」，以爭取相關商機和合作機會，其中台廠的泵浦產品、雷射設備及儲能商品等受關注；參展廠商以歐美為主，僅台灣及日本來自亞洲，而台灣參展家數更是多於日本。

美國總統大選後，全球持續關注俄烏戰爭等局勢變動，各國企業亦積極規畫投入重建相關工作。為助台灣企業爭取參與烏國重建機會，貿協11月中旬率12家業者前往波蘭參加「烏克蘭重建展（Rebuild Ukraine Exhibition）」。

貿協今天發布新聞稿表示，烏克蘭重建展的台灣主題館現場交流熱絡，有英國商業及貿易部、加拿大商業及經濟處、挪威企業局、烏克蘭水資源協會、德鐵物流等超過50家外商來訪。

參展的台灣企業方面，貿協表示，河見電機的泵浦產品成功引起烏克蘭水資源協會的洽商興趣，前源科技應用於金屬加工產業的雷射設備及儲能商品獲得好評；烏克蘭離岸風能聯盟洽詢風電用輸電電纜，表示將和台商洽談合作可能性。此外，也有烏克蘭企業有意接洽艾訊的無人店管理系統，希望能整合安全監控系統。

鑒於波蘭扮演歐洲國家投入烏國重建的重要整合角色，貿協表示，企業訪團也拜訪波蘭投資局（Polish Investment and Trade Agency, PAIH），以了解烏國重建相關規劃。波蘭SKB集團具有豐富工程經驗，也樂意協助台商進一步認識當地市場。

「烏克蘭重建展」由烏克蘭官方支持，11月13日至14日在波蘭華沙舉辦，主題聚焦於營建與能源，這次參展商來自烏克蘭、法國、荷蘭、芬蘭、德國、挪威和美國等31個國家，展現歐美國家與企業對於烏國重建的支持，其中參展商僅台灣及日本來自亞洲，且台灣參展家數12家規模大於日本的1家。

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貿協表示，因多數能源設施在戰事中受損，烏克蘭能源公司與輸電系統商如DTEK、KNESS、CENTRENERGO等皆積極參展尋找相關供應商。展覽主辦單位同時辦理營建、能源、水資源相關論壇，有助於台灣業者了解國際間烏國重建工作的規劃。

此外，貿協華沙與基輔台貿中心積極洽邀外商，為團員安排數十場視訊洽談，涵蓋手工具、電池、感測器、LED等產品。烏克蘭買主表示，因戰事及邊境管制難以出境，也透過視訊洽談，認識台灣業者與商品及增加建立合作關係的機會。（編輯：林克倫）1131115