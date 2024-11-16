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世界健身-KY買母公司商標權 健身雙雄闢海外商機

2024/11/16 10:35（11/16 11:01 更新）
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世界健身-KY宣布斥資900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國WGI，以取得World Gym品牌的全球經營權，是加速全球布局的關鍵一步。（世界健身-KY提供）中央社記者江明晏傳真 113年11月16日
世界健身-KY宣布斥資900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國WGI，以取得World Gym品牌的全球經營權，是加速全球布局的關鍵一步。（世界健身-KY提供）中央社記者江明晏傳真 113年11月16日
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（中央社記者江明晏台北16日電）世界健身-KY於10月底宣布收購美國母公司WGI，以獲得World Gym品牌全球經營權，將以每年開100家店的速度攻占海內外；經營健身工廠的柏文也攜手大魯閣，開拓美國休閒運動市場，國內健身雙雄積極放眼海外商機，盼擴大發展空間。

10月底，世界健身-KY宣布斥資900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國WGI，以取得World Gym品牌的全球經營權，是加速全球布局的關鍵一步。

World Gym品牌擁有48年歷史，自1976年在洛杉磯著名的「肌肉海灘」開設第1家店面起，已擴展至6大洲，擁有271個加盟據點。

說著一口流利中文的世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰（John Caraccio）表示，20多年前向美方World Gym品牌取得授權，在台灣發展會員制連鎖健身中心，目前在台灣已經有130個據點、逾44萬名會員。

業界指出，世界健身-KY收購該品牌的美國母公司，類似1991年日本7-Eleven成功收購美國7-Eleven母公司的經典案例；柯約翰表示，未來World Gym進攻海外計畫，將由台灣來發動。

未來2年，World Gym的目標是每年新增30至50個據點，並計劃擴展加盟網路，將成長速度提升至每年100家。他表示，「台灣會開到250家直營店，也會有併購機會，目標全球直營店數合計500家、加盟店數達2000家」，第一步將放眼東南亞，並以亞洲其他市場為優先。

此外，國內第2大健身業者柏文今年8月宣布，透過投資取得大魯閣美國子公司15%股權，雙方將攜手赴美開拓棒壘球休閒運動市場。

大魯閣美國子公司已在亞利桑那州梅薩市（Mesa）和德州凱蒂市（Katy）簽約，將設置娛樂型棒壘球打擊中心，預計2025年第1季起開幕，計劃在2025年底前開到10家店，並以每年10至15家的速度在全美國展店。

柏文董事長陳尚義先前表示，柏文與大魯閣期待未來在美國市場「揮出全壘打」，目前雖是純投資的角色，也作為健身工廠前進海外市場的重要評估，但在海外拓展健身產業的時機點，還沒有具體計畫。

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至於為何會想插旗健身產業已經相當成熟的美國市場，陳尚義指出，雖然美國人力成本是台灣的4到6倍，但台灣擅於經營的模式可有效降低人力成本，其他優勢包括導入場館人臉辨識、規模採購的器材、環境整潔度等現場管理等，還是有勝出機率。

他進一步說，美國健身房市場以高價、低價的M型化發展為主，認為「中間價位帶的市場還有空間」，健身工廠將持續觀察，並伺機切入海外市場。（編輯：張良知）1131116

柏文
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