健身市場產值7年翻5倍 雙雄吃下8成市占

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北16日電）健康意識抬頭，國內健身房市場迅速擴張，從2013年起算的7年內，產值翻了5倍；擺脫疫情後，World Gym、健身工廠2大業者近2年加速擴點，合計吃掉台灣8成市占大餅，業者認為「大者恆大趨勢已難逆轉」。

根據財政部統計資料，2013年台灣健身房總產值約新台幣30億元，至2020年已達152億元，等於7年時間翻漲5倍，顯示台灣健康意識越加蓬勃，健身需求大幅提升，也帶動健身房的市場商機。

但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，特別是國內疫情爆發的2021年，健身房事業必須暫停營業，也迫使許多撐不下去的小型業者淘汰出局；挺過疫情寒冬的健身房業者近2年已加速展店，重回健康成長軌道。

統計資料顯示，2024年前7月台灣健身中心銷售額為88.93億元，較去年同期成長8.78%；而根據產業分析機構「未來流通研究所」調查結果顯示，經營World Gym的世界健身-KY市占率達55.2%居首位，柏文健康市占率為25.1%，2大業者合計吃下台灣逾8成的健身房大餅。

世界健身-KY目前在全台約有130個World Gym據點，會員數逾44萬名，明年將一口氣新增15個據點，加上預計承接的台南深呼吸5個據點，展店目標將提升到20個，總數將達150個據點左右。

「World Gym即使經歷過金融海嘯、疫情，也從來沒有收過1家店」，世界健身-KY董事長柯約翰（John Caraccio）表示，看好台灣市場還有非常多「空白區域」，健身房在台灣城市鄉鎮滲透率還不到5%，和北美成熟市場約20%的比例相較，「台灣至少還有100多個城市還沒有開發」。

柏文目前有76間健身工廠、29萬名會員，明年預計新增8至9個新據點，預計至年底廠館數將達到80幾家，預計2027年會在台灣開出第100家店。

然而，2大業者加速展店，小型業者的生存空間將更加艱難，柯約翰坦言，台灣已經沒有第3家大型健身連鎖業者的生存空間。

1名健身房業人士透露，「未來國內健身房版圖更加確立大者恆大，這個趨勢很難逆轉了」。

「開1家健身房，必須先投入可觀資金」，他分析，首先精華地段的店租可能就要20萬元起跳，購入一批器材設備動輒數百萬元，還有網站系統建置維運等支出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

分析每個月的經營成本，他進一步舉例，要支付每名教練、後勤人員月薪，還有水電支出和設備維護等；收入則以會員會籍收入和課程收入為大宗，「收入要大於支出，非常不容易」。

尤其在高通膨時代下，水電、店租與人事成本高漲，健身房如果沒有規模經濟，很難獲利；許多小型業者都已黯然歇業退場，或交由大型業者經營管理，要在強敵環伺下突圍，必須找到更多利基。（編輯：張良知）1131116