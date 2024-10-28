買下World Gym獲品牌經營權 世界健身衝刺全球布局

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（中央社記者江明晏台北28日電）世界健身-KY今天宣布，斥資900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International，以獲得World Gym品牌的全球經營權，是加速全球布局的關鍵一步，目標包含台灣在內，全球將開設500家直營店、2000家加盟店。

世界健身-KY今天宣布，已完成以900萬美元收購美國World Gym International（WGI），此次收購確保公司獲得World Gym品牌的全球經營權，還可有271個國際據點的加盟權利金收入。

世界健身-KY表示，World Gym品牌擁有48年的歷史，自1976年在洛杉磯著名的「肌肉海灘」開設第一家店面起，已擴展至六大洲，擁有271個加盟據點，該品牌也與美國資深演員阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）等健美名人關係密切。

世界健身-KY指出，收購World Gym International所需的900萬美元，約新台幣2.88億元完全由公司自有資金提供，無需舉債或籌集新資金。業界指出，世界健身-KY收購該品牌的美國母公司，是類似1991年日本7-Eleven成功收購美國7-Eleven母公司的經典案例。

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰（John Caraccio）今天表示，將標誌性的全球健身品牌所有權帶到台灣，期望透過自營和特許經營據點的成長，擴大全球影響力。

柯約翰說，World Gym International目前在澳洲、美國、加拿大、墨西哥和巴西等國家擁有加盟夥伴，正與其他市場洽談新的加盟協議。未來2年，World Gym的目標是每年新增30至50家據點，並計畫通過擴展加盟網路，將成長速度提升至每年100家。

台灣市場方面，柯約翰說，明年將展店15間、後年18間，台灣目前店家數130家左右，未來會拓展到250家，也會有併購機會，海外直營店首先放眼東南亞，以亞洲其他市場為優先，看好包含台灣在內的全球直營店將達500家、加盟店數達2000家。

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他進一步指出，World Gym International將保留其美國團隊，負責美洲、歐洲、中東及非洲的特許經營服務與發展；而行政、行銷、IT開發、零售供應、會計及亞太地區的發展將由台灣統籌管理。

世界健身-KY預計，這次收購即刻帶來收入與淨利潤的提升，WGI特許經營費的年度預估收入約為350萬至400萬美元，營業利潤率約為50%，此次收購的估值約為收益的7倍。（編輯：楊蘭軒）1131028