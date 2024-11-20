彭啓明：現行碳管制2.5萬噸 未來擬逐步降至5000噸

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（中央社記者謝方娪台北20日電）環境部長彭啓明今天表示，台灣現在僅管制54%排碳量，遠較歐洲的86%低，未來將逐步往前走，將碳管制自目前2.5萬噸降至5000噸。他並提到，希望2028年初可實施總量管制，在此前，企業不必擔心碳費漲至每噸新台幣1000元、2000元。

彭啓明今天受邀出席金融業環境宣言簽署活動，他表示，台灣明年1月1日起開始徵收碳費，當台灣開始收碳費，碳定價就在每個企業當中，當排碳有價，對金融業即是商機。

彭啓明指出，若按邏輯，碳費應逐步拉高，拉到每噸1000元、2000元，但碳費拉高或許對前端企業沒問題，對台灣很多中後端企業壓力卻是相當劇烈，因此「我們推動碳費，不會再往下做下去」，環境部規劃推動總量管制排放交易制度，於2028年初實施，在此之前，企業不必擔心碳費漲至每噸1000元、2000元。

彭啓明表示，台灣目前僅管制54%排碳量，歐洲則高達86%，環境部未來擬逐步將碳管制自現行2.5萬噸降至5000噸，「目前碳費針對年排碳逾2.5萬噸以上的排碳大戶徵收，不會改變，但未來申報門檻將降至5000噸」。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）於亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行，彭啓明也提到，COP29討論到巴黎協定第6.4條，即建立全球碳市場，當全球建立碳市場，將創造新的氣候金融商品，帶來無限機會，這也需要環境部在法規面及碳權定義面給予方便。

彭啓明透露，先前總統賴清德指示，綠色醫療立意良善，應思考如何替醫院籌措資金，並指示他找金管會主委彭金隆幫忙，「我先打給彭金隆、再打給國發會主委劉鏡清，100億元綠色成長基金就來了」。他預計本月申請，明年透過綠色戰略辦公室推進百億專案，投資淨零減碳、循環經濟項目。

彭啓明表示，賴總統成立國家氣候變遷對策委員會，除了每3個月開一次會及諸多會前會外，每個月亦有便當會關注進度；他也說，彭金隆及財政部長莊翠雲都在其中，可望穩住金融業支持淨零轉型的力道，金融業也可期待未來的氣候商機。

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對於美國總統當選人川普即將重返白宮，彭啓明表示，外界都在討論川普上任後，氣候政策會否轉彎、現在會否白費功夫，但其實早在川普前一次任期，世界就已見證到美國那4年的排碳量呈現減少。

彭啓明認為，雖然川普開採化石燃料，可能會導致排碳量增加，但同時也會讓很多化石燃料的價格降低，目前美國在氣候科技居全球主導地位、氣候金融亦不會輸給歐洲，他相信川普不會放棄可以賺錢讓美國再次偉大的機會，「台灣會努力積極和美國接軌，創造台灣更大價值」。（編輯：潘羿菁）1131120