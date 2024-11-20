華南金：美將放慢降息 估台灣明年底微幅降息

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（中央社記者張璦台北20日電）華南金今天在法說會上表示，隨獲利成長，明年發放的股利有望比今年更好。展望利率走勢，預期美國12月降息1碼，明年因川普政策不確定性，可能會放慢降息節奏，降息幅度將較市場預期縮減；台灣方面，12月料按兵不動，但明年底央行可能會微幅降息。

華南金控今天召開法人說明會公布營運情況，華南金前3季自結稅後淨利新台幣178.52億元、年成長5.7%，每股稅後盈餘（EPS）1.3元，子公司華南銀行前3季在金融商品投資淨收益及手續費淨收益成長挹注下，自結稅後淨利162.56億元、年成長4%。

華南金指出，金控與銀行獲利持續刷新歷年同期新高，同時，金控旗下證券及產險子公司前3季獲利齊步超越去年全年表現。

會中法人關切股利政策，華南金表示，隨公司獲利成長，股利也應同時提升，所以「（明年發放、所屬期間為今年）股利原則上應該會比去年（所屬期間為去年、配發時間為今年）要來得好」，但最終仍要綜合考量集團永續經營、財務健全、未來成長所需來決定，且就公司永續經營角度而言，目前會以現金為主、股票為輔的策略向董事會提報。

談及貨幣政策預測，華南金指出，在美國通膨走勢溫和的背景下，美國聯準會（Fed）9月開啟降息週期，華南金目前預估12月可能會再降息1碼，至於明年，評估聯準會應會放慢降息節奏，最多可能降息4碼，但美國總統當選人川普的關稅、所得稅、移民等政策走向，仍是最關鍵的不確定因素，若他兌現選舉政見，可能會推升通膨壓力，所以不排除聯準會降息幅度將進一步縮減。

台灣央行方面，華南金表示，央行在3月升息半碼之後，6月、9月維持利率水準不變，華南金預期在年底之前應仍會維持重貼現率2%，但明年如果聯準會持續降息，央行明年底可能會微幅調降政策利率。

針對換匯交易（SWAP）收益表現，華南金指出，今年1到10月毛收益大約是83億元，去年全年約100億元，由於聯準會已啟動降息，台美利差收窄，預期今年全年SWAP收益會較去年略少，且明年可能會比今年再少一點。

至於房貸業務，華南金表示，截至今年9月底，華銀房貸餘額為6400億元，較去年5200億元，增加1200億元，成長率約23%，主因承作新青安、首購增加，且市場交易熱絡。

展望房市景氣，華南金指出，市場利率維持高檔，加上央行打炒房，祭出第7波選擇性信用管制，造成市場交易量大幅萎縮，但原物料價格持續上升，資金動能仍在，加上市區素地取得相對不易，預期後續交易量會繼續縮小，價格方面，在都會區以外者，相對跌幅會比較大。

華南金表示，華銀持續強化不動產貸款風險管理，引導信用資源合理配置，避免授信過度集中，並遵守「銀行法」第72條之2的限制；明年將調整個金放款結構，除房貸業務，也會增加信貸或汽車貸款等其他業務，提升個金收益率。

展望景氣後市， 華南金分析，全球受惠AI等新興應用商機暢旺，服務業景氣維持擴張，歐美也陸續降息，有效提振民眾實質消費力，預期全球景氣有望持穩；國內部分，台灣出口動能有撐，加上勞動市場穩健、薪資調漲，經濟表現內外皆溫格局有望延續。

金融市場方面，華南金指出，川普政策恐推升通膨，擴大財政赤字，因此評估可能會導致美元、美債殖利率處在較高水位；同時，由於川普對中國採取強硬態度，未來全球關稅戰若升級，衝擊貿易，股市波動可能會較大，後續仍須密切觀察川普實際政策變化。（編輯：黃國倫）1131120