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裕日車：明年車市估增至46.2萬輛 每季擬推特殊車

2024/11/21 17:08
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）裕日車今天預估，2025年台灣車市規模目標46.2萬輛，較今年的45.5萬輛成長，明年裕日車規劃每季推出新特殊車款，滿足客戶需求。

裕日車下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望明年台灣車市銷量，裕日車總經理鐘文川預估，明年台灣新車銷售掛牌數目標46.2萬輛，較今年45.5萬輛成長，明年將是汰舊換新減徵貨物稅措施的最後一年，裕日車會掌握相關契機提高銷售。

在新車款布局，鐘文川表示，明年新車型導入計畫，持續與母公司日產討論中，評估每季推出新特殊車款，滿足市場需求。

展望中國大陸東風日產布局，裕日車評估到2026年以前，東風日產將有4款新電動車陸續上市。

裕日車說明，今年東風日產銷售受中國大陸自主品牌電動車熱銷擠壓，將透過本土化策略，加快電動車開發上市對應。

觀察今年在中國大陸轉投資收益，鐘文川預期，今年可維持2023年水準。（編輯：楊凱翔）1131121

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