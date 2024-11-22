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亞力擴展半導體市場 估明年起業績占比逐年升

2024/11/22 16:41
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）重電大廠亞力今天表示，未來營運第一優先是擴大經營半導體市場，而台電強韌電網計畫和布局人工智慧（AI）應用重電設備，也是發展重點；預期2025年起，半導體業績占比可逐年上升。

亞力下午舉行線上法人說明會，針對台電電網強韌計畫布局，亞力指出，在配電（饋線）自動化開關產品開發成功，預估未來每年可取得台電及東南亞市場約新台幣10億元以上訂單。

亞力指出，變壓器二廠新建完工後，每年預計可取得改良型及亭置式變壓器約10億元至15億元訂單。在氣體絕緣變電站（GIS），亞力及關聯企業每年約可取得10億元至15億元訂單，預期也將逐年上升。

亞力也表示，已取得竹園靜態同步補償器（STATCOM）統包變電所20億元訂單，未來還有8所、總金額約為200億元的市場需求。

展望未來布局，亞力指出，未來營運第一優先是擴大經營半導體市場，此外台電強韌電網計畫和布局AI應用重電設備，也是發展重點。

在半導體廠和設備應用，亞力表示，長期提供高、低壓配電盤及變壓器，作為半導體建廠重要設備。

亞力指出，2022年開始，幾家重要半導體廠開始布局美國、新加坡、日本、德國等地擴廠，亞力變壓器及配電盤也跟著銷往國外，帶動外銷業績大幅成長。

亞力說明，2023年半導體應用業績占比約30%，主要受惠新加坡半導體廠布局，今年持續受惠半導體廠變壓器、配電盤以及系統整合方案，不過少了新加坡的專案，預估今年半導體應用業績比重降至2成，不過預期2025年起，半導體業績占比可逐年上升，積極爭取高壓型變壓器。

在AI領域，亞力表示，會以資料中心IDC機房相關變電所的GIS與變壓器技術為基礎，積極布局AI重電設備應用。

亞力說明，AI產業需要更多能源，AI資料中心高速度、高效率的運算，需要更龐大的電能支撐，未來在電能的供應和傳輸，都需要更多變電所的GIS及變壓器以保護及變壓，可帶給重電產業另一波商機。（編輯：楊蘭軒）1131122

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