AI題材斷電 台股盤中重跌逾300點

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）AI指標股輝達（NVIDIA）股價持續修正，AI題材斷電，拖累台股今天走弱，盤中最多重跌超過300點。截至10時30分，集中市場指數下跌178.87點，報22769.50點，成交值約新台幣1664億元。

3大權值股全線下挫，台積電最多下跌20元至1010元，鴻海最多重跌8.5元至202元，聯發科下跌10元至1270元。

高價股賣壓承重，包括世芯-KY、力旺、緯穎、祥碩、創意等千金股，盤中跌幅都超過3%。

航空股逆勢抗跌，華航、長榮航、星宇航空、台灣虎航股價力守平盤之上。

永豐投顧分析，外資賣壓持續出籠，且以權值股為調節對象，隨川普即將上任，高關稅政策為隱憂，資金大戶觀望。

永豐投顧指出，自11月11日台積電宣布暫停供應7奈米及以下先進晶片到中國後，市場擔憂影響台積電營收，造成台積電近期股價積弱不振，市場對於影響程度看法不同，有待釐清，由於台積電權值重，台股等待神山止穩向上。（編輯：張均懋）1131126