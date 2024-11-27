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信用管制房貸緊縮衝擊 11月購買耐久財指標近2年新低

2024/11/27 11:39
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（中央社記者蘇思云台北27日電）中央大學今天公布11月消費者信心指數（CCI）總指數為75.49點，月降1.57點，連2降，其中，以未來半年購買耐久性財指摽下滑幅度最多，指標創下2023年2月以來新低。中央大學台經中心執行長吳大任指出，信用管制與房貸緊縮下，需留意是否衝擊弱勢家庭買房需求。

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布11月消費者信心指數（CCI），6項分項指標中，包括投資股票時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等5指標都下降，僅未來半年物價水準1指標呈上升，不過並不顯著。

11月的「未來半年購買耐久性財」指標為103.1點，為2023年2月以來新低，月減4.59點。觀察另一項中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，調查結果為100.39點，月減4.28點，更下探2020年9月以來逾4年新低。

吳大任表示，這次房地產相關指標都顯著下滑，但觀察央行第7波信用管制措施，對本來就有很多房屋者以及建商影響有限。實際上，銀行在銀行法第72條之2的規範下，因房貸接近上限，銀行也會提高利率以及更篩選客戶，信用較差者可能因此無法貸款，預期房市景氣可能盤整一段時間。

吳大任指出，近年房價持續上漲，銀行房貸放款可能很容易就碰到銀行法上限，可以思考是否檢討相關規範。信用管制措施加上房貸緊縮，要關注可能讓有買房需求的經濟弱勢家庭無法購屋，若沒有妥善處理也可能引發民怨。

此外，下降幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為55.88點，月降4.41點。吳大任表示，股市屬於先行指標，多少反映美國總統當選人川普上任後「美國優先」的政策傾向，川普近期又放話對加拿大、墨西哥加關稅，相關不確定性都可能讓股市震盪加大。

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11月「未來半年國內經濟景氣」、「未來半年就業機會」與「未來半年家庭經濟狀況」等分項指標都微幅下跌。吳大任分析，台灣近年對美國貿易依賴度增加，川普明年上任後若相關政策影響台灣出口，也可能衝擊經濟表現，企業財報若不好可能影響股市，進而影響家庭經濟狀況。

113年11月消費者信心指數調查是由中央大學台經中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年11月18日至21日，以電話訪問方式進行，共訪問3062名台灣地區20歲以上的民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。（編輯：林淑媛）1131127

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