瑞儀2.8億歐元收購丹麥公司NILT 經部核准通過

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（中央社記者劉千綾台北28日電）經濟部今天召開第14次投資審議會，會中通過背光模組廠瑞儀收購丹麥光學公司NILT股權案，總金額達2.8億歐元。瑞儀完成收購NILT全部股權後，未來可擴大車用、醫療和消費性產品等應用領域，提高產品競爭力。

經濟部投資審議司今天發布新聞稿表示，今天召開第14次投資審議會，總計核准2件重大投資案件。

對外投資部分，瑞儀光電股份有限公司以2億8470萬196元歐元受讓丹麥NIL TECHNOLOGY APS（NILT） 約 93.33%股權，從事經營設計、開發和製造光學元件業務。

經濟部官員表示，瑞儀光電先前已持有NILT公司約6%股權，這次收購完成後，將持有NILT的全部股權，未來可擴大車用、醫療等消費性應用領域，提高公司產品競爭力。

對中國大陸投資方面，新光三越百貨股份有限公司以人民幣4億9000萬元，間接增資新光三越（中國）投資有限公司，從事經營投資控股業務，用以償還債務。（編輯：林興盟）1131128