達一定規模專營電支機構要設資安主管 6家須調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）金管會研擬修正辦法，明定前一年度經會計師查核簽證的資產總額達新台幣10億元或使用者達200萬人以上的專營電支機構，應設資安專責單位及主管，全盈支付等6家須在明年法規上路後、半年過渡期內調整。

為提升金融資安防護能量並保障使用者權益，金管會今天公布「專營電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」第27條及第36條之1修正草案，預告期定為60天，預計明年春節後上路。

此次共有2項修正重點，首先，金管會擬明定前一年度經會計師查核簽證的資產總額達10億元或使用者達200萬人以上的專營電子支付機構，應設置資安專責單位及主管。

根據金管會統計，共有6家專營電子支付機構資產規模或使用者人數達門檻，包括全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡及街口電子支付，將在新規上路後，給予過渡期調整。

其次，金管會擬規定專營電支機構委託會計師辦理內控制度查核時，查核報告須具合理確信度。

金管會銀行局副局長侯立洋在例行記者會說明，待修正草案完成預告程序，預計明年2月上路，新規上路後會給予資產規模或使用者人數達門檻的專營電支機構6個月期間調整。

他指出，若專營電支機構在過渡期內未完成調整，將檢視原因，若情節嚴重，不排除依規定予以懲處。（編輯：楊蘭軒）1131203